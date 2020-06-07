Общество
В Крыму следующая неделя начнется с выходного
В Крыму понедельник, 8 июня, объявлен выходным днем в связи с празднованием Дня Святой Троицы.
Об этом говорится в указе главы Крыма Сергея Аксенова.
Христиане 7 июня празднуют День Святой Троицы, или Пятидесятницу. Троица отмечается на 50-й день после Пасхи и всегда приходится на воскресенье. Христиане западного обряда отмечают Троицу через неделю после Пятидесятницы, но в этом году православные, и католики отмечают праздник в один день.
На Троицу верующие украшают жилище свежими ростками березы, любисток, аиром, мятой, чабрецом, полынью. Поэтому Троицу в народе называют «зеленым» праздником.
Накануне в управлении МЧС России по Крыму призвали жителей полуострова соблюдать основные правила безопасного поведения во время празднования Троицы.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Какой сегодня праздник 6 июня. Сегодня, 6 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Водку назвали самым безопасным продуктом в России. Роскачество назвало водку наиболее безопасным продуктом в России.
Жители Севастополя протестуют против социальной столовой. Негодуют против появления кухни, где будут готовить еду для социально незащищенных людей.
Какой сегодня праздник 5 июня. Сегодня, 5 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Троица в Севастополе: верующие массово пошли в храмы без масок и перчаток
В Севастополе 7 июня в праздник Троицы верующие массово пошли в храмы.
Коронавирус в Севастополе: два новых случая за сутки
За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировали два новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
Власти Крыма грозят разобраться с частным сектором раз и навсегда
В Крыму нашли ответственных за низкую инвестиционную привлекательность региона.
Два таксиста под видом инвалидов нанесли огромный ущерб аэропорту Симферополь
Сотрудники транспортной полиции Крыма в аэропорту Симферополь возбудили уголовные дела в отношении двух перевозчиков.
5 июня
Туристы начали давать взятки за проезд в Крым
20 часов назад
«Камни с неба никогда не падают в воду!» - из крымских сетей
Российские ученые прогнозируют для Крыма засушливое лето. Крымчане в соцсетях публикуют свидетельства обмеления водоемов и с тревогой смотрят в будущее.