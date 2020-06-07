В Крыму следующая неделя начнется с выходного

В Крыму понедельник, 8 июня, объявлен выходным днем в связи с празднованием Дня Святой Троицы.

Об этом говорится в указе главы Крыма Сергея Аксенова.

Христиане 7 июня празднуют День Святой Троицы, или Пятидесятницу. Троица отмечается на 50-й день после Пасхи и всегда приходится на воскресенье. Христиане западного обряда отмечают Троицу через неделю после Пятидесятницы, но в этом году православные, и католики отмечают праздник в один день.

На Троицу верующие украшают жилище свежими ростками березы, любисток, аиром, мятой, чабрецом, полынью. Поэтому Троицу в народе называют «зеленым» праздником.

Накануне в управлении МЧС России по Крыму призвали жителей полуострова соблюдать основные правила безопасного поведения во время празднования Троицы​.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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