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Бизнес

В Крыму две фирмы задолжали работникам около шести миллионов рублей

12:47 воскресенье, 7 июня 2020

Двум крымским предприятиям пришлось выплатить миллионные долги своим сотрудникам по требованию прокуратуры.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Во время проверок выяснилось, что одна из фирм задолжала 53 работникам почти 2 миллиона рублей за декабрь 2019 года, а 148 работников второй фирмы до сих пор ждут выплаты более 3,9 миллиона рублей.

«С учетом выявленных нарушений прокурор района внес руководителям предприятий представления. По результатам их рассмотрения задолженность погашена в полном объеме», - пояснили в пресс-службе прокуратуры республики.

Однако расчетом руководители предприятий не отделались: обоих привлекли к административной ответственности и обязали заплатить штраф за нарушение трудового законодательства.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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