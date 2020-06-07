Бизнес
В Крыму две фирмы задолжали работникам около шести миллионов рублей
Двум крымским предприятиям пришлось выплатить миллионные долги своим сотрудникам по требованию прокуратуры.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Во время проверок выяснилось, что одна из фирм задолжала 53 работникам почти 2 миллиона рублей за декабрь 2019 года, а 148 работников второй фирмы до сих пор ждут выплаты более 3,9 миллиона рублей.
«С учетом выявленных нарушений прокурор района внес руководителям предприятий представления. По результатам их рассмотрения задолженность погашена в полном объеме», - пояснили в пресс-службе прокуратуры республики.
Однако расчетом руководители предприятий не отделались: обоих привлекли к административной ответственности и обязали заплатить штраф за нарушение трудового законодательства.
Ранее в Министерстве труда и соцзащиты РФ заявили, что почти 450 тысяч работников по всей России были уволены после 1 марта, с началом экономического кризиса, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции. Обострение проблемы безработицы также отметил премьер-министр страны Михаил Мишустин во время представления президенту плана по восстановлению российской экономики.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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