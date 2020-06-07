Украинские военные сообщили об усилении охраны Северо-Крымского канала

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Украинские военные и правоохранители усилили охрану объектов инфраструктуры в Херсонской и Николаевской областях из-за информации «о возможном вторжении России с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом».

Об этом «Укринформу» сообщил командующий Объединенных сил Сергей Наев.

«Действительно, такая информация (в СМИ) проходила, но мы уже заранее провели такие мероприятия. Мы спланировали усиление охраны критически важных объектов. В частности, это касается и водопровода нашей днепровской воды на временно оккупированные территории (Северо-Крымский канал – КР). Мы все эти объекты усилили – и охрану, и оборону, а также проводим определенные контрдиверсионные и контртеррористические меры», – отметил Наев.

По его словам, к этим мероприятиям привлечены СБУ, Национальная гвардия, полиция и подразделения, осуществляющие разведывательную деятельность.

Ранее президент американского фонда «Джеймстаун» Глен Говард во время онлайн-конференции отметил, что засушливое лето в Крыму может «побудить Россию перейти к активным действиям в Херсонской области, чтобы получить контроль над Северо-Крымским каналом». Он призвал Украину следить за ситуацией и посоветовал использовать полигон возле Херсона, чтобы «отработать реагирования на операции по насильственному вторжению».

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников настаивает на том, что «Крым не получит днепровскую воду до полной деоккупации полуострова». При этом он заверил, что Украина «готова дать отпор» России в случае ее наступления из-за дефицита воды в Крыму.

Российское издание «Проект»сообщило, что власти Крыма не способны решить проблемы с водоснабжением полуострова. Глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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