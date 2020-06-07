Общество
Троица в Севастополе: верующие массово пошли в храмы без масок и перчаток
фото © Крым.реалии
В Севастополе 7 июня в праздник Троицы верующие массово пошли в храмы.
На службе люди были без масок и перчаток.
Накануне праздника молельные помещения украсили зеленью и цветами.
На праздничной литургии в храмах плотность молящихся была выше карантинной нормы. Места внутри церкви хватило не всем, многие стояли на улице, антисептик предлагали не везде.
В центре города на улице Большая Морская перед Покровским собором люди торговали букетиками лекарственных трав и сухоцветами.
«Приехали из Терновки, Родного. Хоть копейку заработаем, курей зерном надо кормить, карантин устроили, а на что жить? Сейчас продадим, пойдем за кормом для гусей и кур», – рассказала одна из женщин.
Христиане 7 июня празднуют День Святой Троицы, или Пятидесятницу. Троица отмечается на 50-й день после Пасхи и всегда приходится на воскресенье. Христиане западного обряда отмечают Троицу через неделю после Пятидесятницы, но в этом году православные, и католики отмечают праздник в один день.
На Троицу верующие украшают жилище свежими ростками березы, любисток, аиром, мятой, чабрецом, полынью. Поэтому Троицу в народе называют «зеленым» праздником.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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