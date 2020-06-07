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Общество

Троица в Севастополе: верующие массово пошли в храмы без масок и перчаток

15:56 воскресенье, 7 июня 2020
Севастополь
Троица в Севастополе: верующие массово пошли в храмы без масок и перчаток

фото © Крым.реалии

В Севастополе 7 июня в праздник Троицы верующие массово пошли в храмы.

На службе люди были без масок и перчаток.

Накануне праздника молельные помещения украсили зеленью и цветами.

На праздничной литургии в храмах плотность молящихся была выше карантинной нормы. Места внутри церкви хватило не всем, многие стояли на улице, антисептик предлагали не везде.

В центре города на улице Большая Морская перед Покровским собором люди торговали букетиками лекарственных трав и сухоцветами.

«Приехали из Терновки, Родного. Хоть копейку заработаем, курей зерном надо кормить, карантин устроили, а на что жить? Сейчас продадим, пойдем за кормом для гусей и кур», – рассказала одна из женщин.

Христиане 7 июня празднуют День Святой Троицы, или Пятидесятницу. Троица отмечается на 50-й день после Пасхи и всегда приходится на воскресенье. Христиане западного обряда отмечают Троицу через неделю после Пятидесятницы, но в этом году православные, и католики отмечают праздник в один день.

На Троицу верующие украшают жилище свежими ростками березы, любисток, аиром, мятой, чабрецом, полынью. Поэтому Троицу в народе называют «зеленым» праздником.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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