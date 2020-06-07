Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 68.8
воздух +26
море +17

Происшествия

Спасатели остановили пожар у стен севастопольских домов

16:41 воскресенье, 7 июня 2020
Севастополь
Спасатели остановили пожар у стен севастопольских домов

фото © МЧС Севастополя

Вечером, 6 июня, произошел пожар в Нахимовском районе Севастополя.

Как сообщили в городском управлении МЧС России, горела сухая растительность на площади около 70 гектаров.

«По прибытии подразделения к месту происшествия было установлено, что происходит горение травы и кустарника на открытой территории, имеется угроза распространения пламени на жилые постройки. Ликвидировали открытое горение огнеборцы в 20:28 Полная ликвидация пожара произведена в 21:18», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что погибших и пострадавших нет.

Ранее в Севастополе тушили пожар на крыше дома, эвакуировали больше 20 человек.

Кроме того, сообщалось о ночном пожаре склада сантехники в Севастополе. До этого в Севастополе в одной из квартир десятиэтажного дома загорелась стиральная машина. Спасателям пришлось эвакуировать несколько десятков человек.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Керчи разыскивают пропавшую без вести женщину. В Керчи объявили в розыск Ирину Шмарину 1975 года рождения, которая 4 июня ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

В Ялте чиновник-боксер сделал замечание хулиганам, они избили его арматурой. В Ялте между помощником главы местной администрации Дилявером Сейдаметовым и группой нарушителей общественного покоя произошел конфликт, переросший в драку.

В Севастополе «Жигули» врезались в автобус. На Камышовом шоссе в Севастополе произошло ДТП с участием автомобиля «Жигули» и городского автобуса.

Умер советский актер Михаил Кокшенов. Михаил Кокшенов скончался на 84 году жизни.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Крыму: в обсерваторы отправили почти тысячу человек

Коронавирус в Крыму: в обсерваторы отправили почти тысячу человек

В Крыму в обсерваторы изолировали 976 человек.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Происшествия
Спасатели остановили пожар у стен севастопольских домов

Спасатели остановили пожар у стен севастопольских домов

Вечером, 6 июня, произошел пожар в Нахимовском районе Севастополя.

Коронавирус в Крыму
Карантин на границе Крым/Украина будут снимать постепенно

Карантин на границе Крым/Украина будут снимать постепенно

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщили, что карантинный режим на пунктах пропуска на административной границе между Крымом и Херсонской областью и на линии разграничения на Донбассе будут снимать постепенно.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации