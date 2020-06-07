Происшествия
Спасатели остановили пожар у стен севастопольских домов
фото © МЧС Севастополя
Вечером, 6 июня, произошел пожар в Нахимовском районе Севастополя.
Как сообщили в городском управлении МЧС России, горела сухая растительность на площади около 70 гектаров.
«По прибытии подразделения к месту происшествия было установлено, что происходит горение травы и кустарника на открытой территории, имеется угроза распространения пламени на жилые постройки. Ликвидировали открытое горение огнеборцы в 20:28 Полная ликвидация пожара произведена в 21:18», – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что погибших и пострадавших нет.
Ранее в Севастополе тушили пожар на крыше дома, эвакуировали больше 20 человек.
Кроме того, сообщалось о ночном пожаре склада сантехники в Севастополе. До этого в Севастополе в одной из квартир десятиэтажного дома загорелась стиральная машина. Спасателям пришлось эвакуировать несколько десятков человек.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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