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Севастопольский университет собирается открывать представительство в Сирии
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Севастопольский государственный университет собирается открывать свое представительство в сирийском Тартусе после окончания пандемии коронавируса.
Информация уже внесена в устав вуза, говорится в сообщении на сайте университета.
«Очень рад, что при содействии нашего посольства в Дамаске сумел помочь археологам Севастопольского университета наладить контакт с министерством культуры и организовать в 2019 году первую подводно-археологическую экспедицию, которая исследовала затопленные морем античные порты у берегов Тартуса. В этом году работа будет продолжена. Там же, в Тартусе, сейчас планируется открыть представительство СевГУ», – рассказал депутат фракции «Единая Россия» Дмитрий Саблин.
По словам ректора СевГУ Владимира Нечаева, представительство будет проводить информационную кампанию для университета, оказывать содействие в проведении исследовательских проектов.
«В прошлом году наши археологи провели совместно с Черноморским флотом очень серьезную подводную археологическую экспедицию в этом районе. У университета заключен договор со службой древностей Сирийской Арабской Республики. В этом году намечается следующая экспедиция», – сказал Нечаев.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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