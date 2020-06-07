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Власть

Севастопольский университет собирается открывать представительство в Сирии

13:31 воскресенье, 7 июня 2020
Севастополь
Севастопольский университет собирается открывать представительство в Сирии

фото © tass.ru

Севастопольский государственный университет собирается открывать свое представительство в сирийском Тартусе после окончания пандемии коронавируса.

Информация уже внесена в устав вуза, говорится в сообщении на сайте университета.

«Очень рад, что при содействии нашего посольства в Дамаске сумел помочь археологам Севастопольского университета наладить контакт с министерством культуры и организовать в 2019 году первую подводно-археологическую экспедицию, которая исследовала затопленные морем античные порты у берегов Тартуса. В этом году работа будет продолжена. Там же, в Тартусе, сейчас планируется открыть представительство СевГУ», – рассказал депутат фракции «Единая Россия» Дмитрий Саблин.

По словам ректора СевГУ Владимира Нечаева, представительство будет проводить информационную кампанию для университета, оказывать содействие в проведении исследовательских проектов.

«В прошлом году наши археологи провели совместно с Черноморским флотом очень серьезную подводную археологическую экспедицию в этом районе. У университета заключен договор со службой древностей Сирийской Арабской Республики. В этом году намечается следующая экспедиция», – сказал Нечаев.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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