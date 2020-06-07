Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 7 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 7 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (почвенная засуха в Нижнегорском, Кировском и Джанкойском районах), уровень опасности оранжевый, ветер (местами восточный ветер до 15 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (местами восточный ветер до 15 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (местами восточный ветер до 15 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 30, ночью от 15 до 17 градусов. Ветер юго-восточный 11 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 32 до 52 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 27, ночью около 19 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 53 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 27, ночью от 17 до 19 градусов. Ветер юго-восточный 16 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 68 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 26, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер южный 14 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 68 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 25, ночью около 18 градусов. Ветер южный 15 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 65 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 30, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер юго-восточный 10 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 61 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 27, ночью от 15 до 17 градусов. Ветер юго-восточный 12 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 77 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 28, ночью от 16 до 18 градусов. Ветер юго-восточный 12 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 72 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 21, ночью около 15 градусов. Ветер восточный 15 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 50 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 23, ночью около 15 градусов. Ветер юго-восточный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 54 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 14 до 19 градусов тепла. По городам: в Алуште - 16, в Евпатории - 17, на мысе Казантип в Азовском море - 18, в Керчи - 18, в Николаевке - 16, в Севастополе - 16, в Судаке - 17, на Тарханкуте - 18, в Феодосии - 17, в Ялте - 17 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 16, в Египте - 25, на Кипре - 22, в Одессе - 17, в Сочи - 20, в Турции - 21, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

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