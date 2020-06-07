Власть
Объявился, находящийся в бегах крымский вице-премьер
Владимир Серов, скрывающийся от правосудия за границей России, пожаловался в суд на службу судебных приставов.
Серов требует от службы судебных приставов исполнения решения суда в отношении крымского активиста Дмитрия Джигалова. В 2018 году Джигалова приговорили к штрафу в 300 000 рублей за возбуждение ненависти и вражды.
Сам Серов – бывший мэр Судака и вице-премьер правительства Крыма – был объявлен в федеральный розыск, так как скрывается от следствия по делу «Обещание или предложение посредничества по взяточничестве». Информацию о розыске подчиненного подтверждал Сергей Аксенов. СМИ утверждали, что Серов выехал за рубеж.
Дмитрий Джигалов прокомментировал ситуацию. По его словам, подача заявления о бездействии властей от лица, уклоняющегося от явки к следователю – наивысшая степень наглости.
«Я бы очень хотел воспользоваться этим случаем и вытащить его за ушко да на солнышко, но в такую действенность нашей системы не верю. Система, скорее сыграет в пользу Серова, как уже бывало», - сказал Джигалов.
В тексте использованы материалы: Аргументы недели
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