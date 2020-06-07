Николай Дроздов призвал создать природный парк на западе Крыма

Российский телеведущий и ученый-биолог Николай Дроздов поддержал крымских общественников, требующих от властей создать в западном Крыму природный парк «Ойбурский».

Видеообращение Дроздова выложила в соцсетях жительница Евпатории Маргарита Малашкова.

В своем обращении экс-ведущий программы «В мире животных» отметил, что на западе Крыма между селами Поповка и Штормовое находятся едва ли не последние участки природных песчаных дюн, которые можно сохранить, если придать им особый статус.

«Жители местных сел обратились к руководству Крыма с настоятельной просьбой – создать на этом месте региональный природный парк под названием «Ойбурский». И их поддержали крымские экологи: они сказали, что в этом районе обитают десятки птиц и растений, которые занесены в Красную книгу России и в Красную книгу Крыма. Поэтому очень важно сохранить этот участок», - пояснил Дроздов.

Эколог выразил надежду, что руководство республики удовлетворит просьбу крымчан и поможет создать «еще одну жемчужину природы».

«Очень прошу всех отнестись с вниманием к просьбе жителей и экологов. Создадим такой новый природный парк, который будет радовать нас многие-многие годы своей нетронутой природой!», - подытожил Дроздов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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