Общество
Николай Дроздов призвал создать природный парк на западе Крыма
Российский телеведущий и ученый-биолог Николай Дроздов поддержал крымских общественников, требующих от властей создать в западном Крыму природный парк «Ойбурский».
Видеообращение Дроздова выложила в соцсетях жительница Евпатории Маргарита Малашкова.
В своем обращении экс-ведущий программы «В мире животных» отметил, что на западе Крыма между селами Поповка и Штормовое находятся едва ли не последние участки природных песчаных дюн, которые можно сохранить, если придать им особый статус.
«Жители местных сел обратились к руководству Крыма с настоятельной просьбой – создать на этом месте региональный природный парк под названием «Ойбурский». И их поддержали крымские экологи: они сказали, что в этом районе обитают десятки птиц и растений, которые занесены в Красную книгу России и в Красную книгу Крыма. Поэтому очень важно сохранить этот участок», - пояснил Дроздов.
Эколог выразил надежду, что руководство республики удовлетворит просьбу крымчан и поможет создать «еще одну жемчужину природы».
«Очень прошу всех отнестись с вниманием к просьбе жителей и экологов. Создадим такой новый природный парк, который будет радовать нас многие-многие годы своей нетронутой природой!», - подытожил Дроздов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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