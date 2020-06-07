Власть
На дороге Судак - Новый Свет проведут аварийные противокамнепадные работы
С июня по конец сентября на автомобильной дороге Судак – Новый Свет проводятся аварийные противокамнепадные мероприятия и оборка горных склонов.
Об этом сообщила пресс-служба ГУП РК «Крымавтодор».
— Призываем водителей быть предельно внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения. Во время движения рекомендуется заблаговременно снижать скорость при подъезде к участкам, на которых производятся работы, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резкого торможения. Также просим автомобилистов не парковать свои авто на проезжей части в местах проведения работ, — отметили в Крымавтодоре.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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