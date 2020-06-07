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Власть

На дороге Судак - Новый Свет проведут аварийные противокамнепадные работы

10:27 воскресенье, 7 июня 2020
Судак

С июня по конец сентября на автомобильной дороге Судак – Новый Свет проводятся аварийные противокамнепадные мероприятия и оборка горных склонов.

Об этом сообщила пресс-служба ГУП РК «Крымавтодор».

— Призываем водителей быть предельно внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения. Во время движения рекомендуется заблаговременно снижать скорость при подъезде к участкам, на которых производятся работы, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резкого торможения. Также просим автомобилистов не парковать свои авто на проезжей части в местах проведения работ, — отметили в Крымавтодоре.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Два таксиста под видом инвалидов нанесли огромный ущерб аэропорту Симферополь. Сотрудники транспортной полиции Крыма в аэропорту Симферополь возбудили уголовные дела в отношении двух перевозчиков.

В Судаке почти на неделю огранили движение транспорта. В Судаке ограничили движение на ряде улиц из-за ремонта теплотрассы.

В Симферополье перекрыли автомобильные съезды возле аэропорта. В «Службе автомобильных дорог Крыма» предупреждают об изменении схемы движения автотранспорта в районе аэропорта в Симферополе.

Пассажиропоток в аэропорту Симферополя в мае обвалился на 90 процентов. Пассажиропоток в международном аэропорту Симферополь в мае 2020 года сократился на 90,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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