Власть
Мусор со свалки под Симферополем вывезут в Белогорский район
Власти Крыма обещают ликвидировать свалку площадью более 11 га, которая находится возле аэропорта в Симферополе.
Весь мусор планируется вывезти на полигон коммунальных отходов в Белогорском районе.
Об этом во время пресс-конференции сообщил министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев.
«Свалка есть, она расположена на землях республиканской собственности. Ее площадь 114 тыс. кв. м. Ответственно за ее ликвидацию министерство ЖКХ. У них есть финансовые трудности, но глава республики Сергей Аксенов дал задачу искать средства и немедленно приступить к ликвидации свалки. В ближайшие месяцы или недели весь накопившийся объем мусора будет вывезен на полигон ТБО в Тургенево», – сообщил министр.
В Крыму находятся 28 полигонов для твердых бытовых отходов, однако, по информации Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, функционировать могут только девять. Еще в 2018 году власти Крыма рассказывали о предполагаемом завершении строительства семи мусороперерабатывающих комплексов и пяти полигонов для захоронения твердых коммунальных отходов.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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