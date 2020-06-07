Мусор со свалки под Симферополем вывезут в Белогорский район

Власти Крыма обещают ликвидировать свалку площадью более 11 га, которая находится возле аэропорта в Симферополе.

Весь мусор планируется вывезти на полигон коммунальных отходов в Белогорском районе.

Об этом во время пресс-конференции сообщил министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев.

«Свалка есть, она расположена на землях республиканской собственности. Ее площадь 114 тыс. кв. м. Ответственно за ее ликвидацию министерство ЖКХ. У них есть финансовые трудности, но глава республики Сергей Аксенов дал задачу искать средства и немедленно приступить к ликвидации свалки. В ближайшие месяцы или недели весь накопившийся объем мусора будет вывезен на полигон ТБО в Тургенево», – сообщил министр.

В Крыму находятся 28 полигонов для твердых бытовых отходов, однако, по информации Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, функционировать могут только девять. Еще в 2018 году власти Крыма рассказывали о предполагаемом завершении строительства семи мусороперерабатывающих комплексов и пяти полигонов для захоронения твердых коммунальных отходов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма решили, что бурением скважин можно решить проблемы с водой. В Симферопольском, Бахчисарайском и Кировском районах продолжается бурение скважин для решения проблемы вододефицита. Тем не менее, республика еще имеет немалый резерв подземных вод.

«Крым продолжает захлебываться в нечистотах»: почему города полуострова остаются без очистных сооружений. В Крыму за шесть лет построен только один из 31 объекта канализации по российской федеральной целевой программе, причем 20 из них еще находятся на стадии проектирования.

Снова будут пробки: Симферополь готовится к ремонту более 80 улиц. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в крымской столице планируется отремонтировать 21 улицу.

Феодосийцам запретили гулять в парках, но не из-за коронавируса. В Феодосии проведут обработку против клещей, до 9 июня необходимо воздержаться от посещения парка и выгула животных.