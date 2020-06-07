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Власть

Мусор со свалки под Симферополем вывезут в Белогорский район

11:28 воскресенье, 7 июня 2020
Симферополь

Власти Крыма обещают ликвидировать свалку площадью более 11 га, которая находится возле аэропорта в Симферополе.

Весь мусор планируется вывезти на полигон коммунальных отходов в Белогорском районе.

Об этом во время пресс-конференции сообщил министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев.

«Свалка есть, она расположена на землях республиканской собственности. Ее площадь 114 тыс. кв. м. Ответственно за ее ликвидацию министерство ЖКХ. У них есть финансовые трудности, но глава республики Сергей Аксенов дал задачу искать средства и немедленно приступить к ликвидации свалки. В ближайшие месяцы или недели весь накопившийся объем мусора будет вывезен на полигон ТБО в Тургенево», – сообщил министр.

В Крыму находятся 28 полигонов для твердых бытовых отходов, однако, по информации Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, функционировать могут только девять. Еще в 2018 году власти Крыма рассказывали о предполагаемом завершении строительства семи мусороперерабатывающих комплексов и пяти полигонов для захоронения твердых коммунальных отходов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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