Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 68.8
воздух +30
море +17

Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Севастополе: два новых случая за сутки

11:14 воскресенье, 7 июня 2020
Севастополь
Коронавирус в Севастополе: два новых случая за сутки

фото © zdrav.expert

За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировали два новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

«Люди контактировали с ранее заболевшими», - пояснили в правительстве происхождение новых случаев заболевания.

Всего с начала пандемии в городе-герое подтвердилось 176 случаев коронавирусной инфекции. За этот период 3 человека с COVID-19 скончались (у всех были сопутствующие серьезные заболевания), 145 человек уже выписаны по факту выздоровления. Под наблюдением в стационарах находится 178 человек: 93 пациента – в инфекционной больнице, 85 – в городской больнице №9. Еще 1154 человека наблюдаются в динамическом режиме на дому.

При этом Севастополь пропускает на въезд туристов и жителей других регионов России: за прошедшие сутки в город через пункты пропуска прибыли 177 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Количество выздоровевших после COVID-19 в Крыму превысило 300 человек. Крымские медики выписали за сутки 11 пациентов, которые выздоровели после инфицирования коронавирусной инфекцией.

COVID-19 выявлен у семимесячного ребенка в Севастополе. Новая коронавирусная инфекция за сутки подтверждена у одного человека в Севастополе.

Один пациент с COVID-19 скончался в Крыму за истекшие сутки. Один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Крыму за истекшие сутки.

Эпидемия продолжается: в Крыму 11 новых случаев коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки на территории Республики Крым подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Севастополе: два новых случая за сутки

Коронавирус в Севастополе: два новых случая за сутки

За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировали два новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Курортный сезон
Власти Крыма грозят разобраться с частным сектором раз и навсегда

Власти Крыма грозят разобраться с частным сектором раз и навсегда

В Крыму нашли ответственных за низкую инвестиционную привлекательность региона.

Власть
Укус льва в «Тайгане»: экспертизу по делу засекретили

Укус льва в «Тайгане»: экспертизу по делу засекретили

Экспертизу по делу укушенной в парке львов «Тайган» туристки Ольги Соломиной засекретили.

Коронавирус в Крыму
Фитнес-клубы разоряются: бизнес требует открытия спортзалов с 15 июня

Фитнес-клубы разоряются: бизнес требует открытия спортзалов с 15 июня

Объединение крымских представителей фитнес-индустрии заявило, что открытие спортивных клубов только на третьем этапе снятия ограничений Роспотребнадзором, то есть осенью, приведет к массовому разорению залов.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации