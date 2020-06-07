Коронавирус в Севастополе: два новых случая за сутки

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За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировали два новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

«Люди контактировали с ранее заболевшими», - пояснили в правительстве происхождение новых случаев заболевания.

Всего с начала пандемии в городе-герое подтвердилось 176 случаев коронавирусной инфекции. За этот период 3 человека с COVID-19 скончались (у всех были сопутствующие серьезные заболевания), 145 человек уже выписаны по факту выздоровления. Под наблюдением в стационарах находится 178 человек: 93 пациента – в инфекционной больнице, 85 – в городской больнице №9. Еще 1154 человека наблюдаются в динамическом режиме на дому.

При этом Севастополь пропускает на въезд туристов и жителей других регионов России: за прошедшие сутки в город через пункты пропуска прибыли 177 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Количество выздоровевших после COVID-19 в Крыму превысило 300 человек. Крымские медики выписали за сутки 11 пациентов, которые выздоровели после инфицирования коронавирусной инфекцией.

COVID-19 выявлен у семимесячного ребенка в Севастополе. Новая коронавирусная инфекция за сутки подтверждена у одного человека в Севастополе.

Один пациент с COVID-19 скончался в Крыму за истекшие сутки. Один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Крыму за истекшие сутки.

Эпидемия продолжается: в Крыму 11 новых случаев коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки на территории Республики Крым подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции.