Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Всплеск: коронавирус выявлен у 14 человек в Крыму за сутки ● Карантин на границе Крым/Украина будут снимать постепенно ● Количество выздоровевших после COVID-19 в Крыму превысило 300 человек ● COVID-19 выявлен у семимесячного ребенка в Севастополе ● Один пациент с COVID-19 скончался в Крыму за истекшие сутки
Коронавирус в Севастополе: два новых случая за сутки
фото © zdrav.expert
За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировали два новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
«Люди контактировали с ранее заболевшими», - пояснили в правительстве происхождение новых случаев заболевания.
Всего с начала пандемии в городе-герое подтвердилось 176 случаев коронавирусной инфекции. За этот период 3 человека с COVID-19 скончались (у всех были сопутствующие серьезные заболевания), 145 человек уже выписаны по факту выздоровления. Под наблюдением в стационарах находится 178 человек: 93 пациента – в инфекционной больнице, 85 – в городской больнице №9. Еще 1154 человека наблюдаются в динамическом режиме на дому.
При этом Севастополь пропускает на въезд туристов и жителей других регионов России: за прошедшие сутки в город через пункты пропуска прибыли 177 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Количество выздоровевших после COVID-19 в Крыму превысило 300 человек. Крымские медики выписали за сутки 11 пациентов, которые выздоровели после инфицирования коронавирусной инфекцией.
COVID-19 выявлен у семимесячного ребенка в Севастополе. Новая коронавирусная инфекция за сутки подтверждена у одного человека в Севастополе.
Один пациент с COVID-19 скончался в Крыму за истекшие сутки. Один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Крыму за истекшие сутки.
Эпидемия продолжается: в Крыму 11 новых случаев коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки на территории Республики Крым подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Севастополе: два новых случая за сутки
За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировали два новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
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