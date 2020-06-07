Коронавирус в Крыму: в обсерваторы отправили почти тысячу человек

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В Крыму в обсерваторы изолировали 976 человек.

Отмечается, что это пациенты, которые контактировали с зараженными COVID-19, а также приезжие. Такие данные опубликованы на сайте правительства Крыма.

По информации властей, под медицинским наблюдением находятся 2888 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому – 1693 человека, в стационары помещены 219 человек.

Ранее сообщалось, что в Крыму за последние сутки выявили еще 14 новых случаев COVID-19.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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