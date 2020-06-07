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Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму: в обсерваторы отправили почти тысячу человек

17:34 воскресенье, 7 июня 2020
Коронавирус в Крыму: в обсерваторы отправили почти тысячу человек

фото © ТАСС

В Крыму в обсерваторы изолировали 976 человек.

Отмечается, что это пациенты, которые контактировали с зараженными COVID-19, а также приезжие. Такие данные опубликованы на сайте правительства Крыма.

По информации властей, под медицинским наблюдением находятся 2888 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому – 1693 человека, в стационары помещены 219 человек.

Ранее сообщалось, что в Крыму за последние сутки выявили еще 14 новых случаев COVID-19.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Крыму: в обсерваторы отправили почти тысячу человек

Коронавирус в Крыму: в обсерваторы отправили почти тысячу человек

В Крыму в обсерваторы изолировали 976 человек.

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