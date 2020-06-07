Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Фитнес-клубы разоряются: бизнес требует открытия спортзалов с 15 июня ● Коронавирус в Севастополе: два новых случая за сутки ● Всплеск: коронавирус выявлен у 14 человек в Крыму за сутки ● Карантин на границе Крым/Украина будут снимать постепенно ● Количество выздоровевших после COVID-19 в Крыму превысило 300 человек
Коронавирус в Крыму: в обсерваторы отправили почти тысячу человек
фото © ТАСС
В Крыму в обсерваторы изолировали 976 человек.
Отмечается, что это пациенты, которые контактировали с зараженными COVID-19, а также приезжие. Такие данные опубликованы на сайте правительства Крыма.
По информации властей, под медицинским наблюдением находятся 2888 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому – 1693 человека, в стационары помещены 219 человек.
Ранее сообщалось, что в Крыму за последние сутки выявили еще 14 новых случаев COVID-19.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Коронавирус в Крыму: в обсерваторы отправили почти тысячу человек
В Крыму в обсерваторы изолировали 976 человек.
Коронавирус в Крыму
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