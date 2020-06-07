Карантин на границе Крым/Украина будут снимать постепенно

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В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщили, что карантинный режим на пунктах пропуска на административной границе между Крымом и Херсонской областью и на линии разграничения на Донбассе будут снимать постепенно.

Отмечается, что послабления будут иметь адаптивный характер. Об этом шла речь на совещании по вопросам открытия КПВВ.

«Мы должны оперативно найти решение важных для граждан Украины вопросов по обеспечению поэтапного восстановления полноценной работы КПВВ. На сегодня действующим остаются правила пересечения, которые были введены на время карантина. Ограничения будут сняты только после того, как мы получим полную и объективную информацию об эпидемиологической ситуации в этих районах и будем уверены, что угроза здоровью граждан по обе стороны разграничения в условиях мирового пандемии COVID-19 уменьшилась до минимального уровня», – отметил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский.

В ведомстве отметили, что после открытия пунктов пропуска необходимо проводить мониторинг состояния здоровья граждан, которые пересекают админграницу или линию разграничения. Люди должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, в случае необходимости их могут госпитализировать или изолировать. Также обсуждался вопрос разработки механизма верификации лиц, перемещаемых через КПВВ.

При этом в министерстве напомнили, что абитуриенты и один сопровождающих их человек смогут беспрепятственно пересекать админграницу, без помещения в обсерватор.

Ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса на административной границе между Крымом и Херсонской областью, продлены до 22 июня.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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