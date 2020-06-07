Какой сегодня праздник 7 июня

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Сегодня, 7 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Троица, День Святой Троицы, Пятидесятница

Один из главных христианских праздников — День Святой Троицы — отмечается на 50-й день после Пасхи. В православии он относится к числу двунадесятых праздников и прославляет Пресвятую Троицу. А Пятидесятницей он называется потому, что сошествие Святого Духа на Апостолов совершилось в пятидесятый день по Воскресении Христовом.

Обычай этот идет еще от Ветхозаветной Церкви, когда дома и синагоги украшались зеленью в Пятидесятницу в память того, как при Синайской горе все цвело и зеленело в день, когда Моисей получал скрижали закона. Сионская горница, где на апостолов сошел Святой Дух, в то время, по общему обычаю, тоже была украшена ветвями деревьев и цветами.

В праздник Троицы вспоминают и явление Аврааму Троицы в Мамврийской дубраве, поэтому украшенный зеленью храм напоминает и ту дубраву. А еще цветущие ветви напоминают нам о том, что под действием благодати Божией человеческие души расцветают плодами добродетелей.

Католическая Троица

В католической вере праздники Пятидесятницы и Троицы отмечаются с разницей в неделю, однако в 2020 году католическая Троица отмечается в один день с православной - 7 июня.

Иван - Медвяные росы

Народный праздник «Иван - Медвяные росы» отмечается 7 июня (по старому стилю - 25 мая). Православная Церковь в этот день вспоминает третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Другие названия праздника: «Иван-гусятник», «Гусятник», «Иванов день». Медвяными росами день прозвали за то, что нередко утренние осадки 7 июня бывают сладкими, с медовым привкусом. В этот день люди обращались к святому Иоанну Предтече с просьбой оградить поля и огороды от медвяной росы.

Также сегодня, 7 июня, отмечают такие праздники:

- День мелиоратора России

- День работников местной промышленности Украины

- День работников водного хозяйства Украины

- День краудфандинга в России

- Всемирный день безопасности пищевых продуктов (World Food Safety Day)

- Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

- День принятия Конституции Республики Алтай

- День кувыркальщиков

- День незнакомой кофейни

- День пончика (National Donut Day) в США

- День шоколадного мороженого (National Chocolate Ice Cream Day) в США

- День республики в Испании

- Праздник середины года (Тэт Доан Нго) во Вьетнаме

- День видеомагнитофона (National VCR Day) в США

- День мучеников на Мальте

Сегодня именины празднуют: Иван, Федор, Ферапонт, Келестин, Роберт, Коронат, Ольвиан (Олвиан), Созон (Созонт).

Что происходило 7 июня в прошлые годы

1099 - Первый крестовый поход: начало осады Иерусалима.

1340 - в Голландии основан город Роттердам.

1494 - заключен Тордесильясский договор между Испанией и Португалией о разделе сфер колониальных захватов в Западном полушарии. Демаркационная линия проходила через оба полюса, пересекая Атлантический океан.

1498 - Христофор Колумб отправился в свое третье путешествие.

1520 - у Кале встретились король Англии Генрих VIII и король Франции Франциск I, которые устроили трехнедельный пир с 10 тысячами придворных (этот пир на 10 лет опустошил французскую казну).

1654 - коронован французский король Людовик XIV.

1732 - в Санкт-Петербурге заложен первый Зимний дворец, сооруженный для императрицы Анны Иоанновны.

1775 - Соединенные Колонии меняют свое название на Соединенные Штаты.

1776 - все английские колонии Америки, кроме Нью-Йорка, проголосовали за независимость.

1867 - издание в России особых правил, отдающих студентов под двойной контрольуниверситетского начальства и полиции.

1903 - в Берлине французский ученый Пьер Кюри объявил об открытии нового химического элементаполония.

1929 - в соответствии с Латеранскими соглашениями образовано государство Ватикан.

1938 - Нацистское правительство Австрии объявило, что все желающие вступить в брак обязаны доказать свое арийское происхождение.

1947 - основано Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний, позже ставшее просто обществом «Знание».

1960 - в Саудовской Аравии женщинам разрешено получать образование.

1965 - корпорация «Sony» представила первый домашний видеомагнитофон по цене $995CV-2000.

1991 - Верховная Рада Украины приняла решение о переподчинении Украине союзных предприятий на территории республики.

2008 - Хиллари Клинтон, кандидат на пост президента США от Демократической партии, заявила о прекращении своей предвыборной кампании, поддержав кандидатуру главного внутрипартийного соперника Барака Обаму.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 7 июня. Какие праздники будут завтра?

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