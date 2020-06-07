Фитнес-клубы разоряются: бизнес требует открытия спортзалов с 15 июня

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Объединение крымских представителей фитнес-индустрии заявило, что открытие спортивных клубов только на третьем этапе снятия ограничений Роспотребнадзором, то есть осенью, приведет к массовому разорению залов.

Чтобы этого не произошло, Минспорта Крыма выступило за возобновление их работы с 15 июня, сообщает пресс-служба министерства.

В сообщении говорится, что министерство спорта уже подготовило предложение о возобновлении фитнес-клубов с середины июня. Однако окончательное решение должен принять глава республики Сергей Аксенов.

Кроме того, предприниматели считают требования Роспотребнадзора по организации работы спортивных клубов в период неблагополучной эпидемиологической ситуации невыполнимыми, так как требует больших затрат от бизнеса. Представители индустрии выступили с предложением создать дополнительные меры поддержки для них.

«Мы обсуждали меры господдержки. Я предложил субсидировать затраты по закупке рециркулятуров – это самая главная статья расходов. Но пока мы получили только отписку от министерства финансов РК. Лично у меня нет оптимизма. Если и будем функционировать, то себе в убыток. Ждем 15 июня», - высказался представитель контактной группы фитнес-индустрии Валентин Нечаев.

Он также сказал, что бизнес готов принимать «радикальные решения», если залам не позволят открыться 15 июня.

В середине мая глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал расширение перечня сфер бизнеса, которые могут открыться с 18 мая, но отметил, что спортивные залы и фитнес-центры пока открыться не могут.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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