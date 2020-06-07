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Власть

Архитекторы воспротивились скульптуре «рук над глобусом Крыма»

15:23 воскресенье, 7 июня 2020
Архитекторы воспротивились скульптуре «рук над глобусом Крыма»

фото © личная страница в Facebook Кирилла Бабеева

Служба автомобильных дорог Республики Крым планирует установить при въезде в аэропорт «Симферополь» им. Ивана Айвазовского стелу.

Проект возможной новой достопримечательности Крыма служба направила в управление архитектуры и градостроительства Симферопольского района, которое в свою очередь обратилось в Союз архитекторов Республики Крым с просьбой рассмотреть вопрос установки предложенной скульптурной группы.

«Извините, но это какой-то кошмар... в виде торчащих из земли рук, тянущихся к Крыму, силуэт которого изображен на шарике. Не понятно, чем руководствовались московские авторы, но сложно придумать сюжет, превосходящий по степени идиотизма и подбора цветов для подачи данного творения», - резюмирует Союза архитекторов Республики Крым Кирилл Бабеев.

По его словам, исходя из консолидированного мнения членов правления САРК композиция в таком виде не должна иметь право на существование. Ответ о недопущении установки сооружения и о рекомендации проведения архитектурно-художественного конкурса и в целом о целесообразности размещения объекта около развилки дороги на аэропорт и трассы Симферополь-Евпатория отправлен в администрацию Симферопольского района.

Между тем, скульпутрная группа может появиться в любом другом месте Крыма. Как сообщает Бабеев, в начале следующей недели будет решаться дальнейшая судьба этого объекта заказчиком.

«Призываю непосредственно Службу автомобильных дорог Республики Крым и всех причастных поддержать позицию крымского и симферопольского архитектурного сообщества и не допустить установку этого странного сооружения на подъезде к основному аэропорту Крыма», - пишет молодой архитектор.

Он призывает создать общественный резонанс, чтобы «повлиять на недопущение появления очередного убожества, позорящего полуостров». В комментариях под постом Бабеева крымчане однозначно негативно высказываются в адрес композиции, называют ее «хищной» и «издевательской».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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