Аксенов требует за пять лет провести рекультивацию 130 карьеров в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил Министерству экологии Крыма за пять лет провести рекультивацию более сотни карьеров.

Об этом он сказал в ходе встречи с главой крымского ведомства Геннадием Нараевым, сообщается на сайте правительства Крыма.

«В рамках встречи обсуждался вопрос рекультивации порядка 130 брошенных, неработающих карьеров, занимающих площадь около 2 тысяч гектар. Глава Крыма поручил проинвентаризировать списки данных объектов. Сергей Аксенов поставил задачу решить данный вопрос в течение ближайших 5 лет», – сказано в сообщении.

Указывается, что также обсуждались вопросы ликвидации полигонов твердых коммунальных отходов в Крыму.

Рассмотрен вопрос сокращения загрязнения окружающей среды пластиком. Аксенов поручил создать рабочую группу, включающую в себя представителей общественности, производителей пластиковых изделий, научных деятелей и выдвинуть свои предложения по данной теме до 1 сентября.

Только за 2015 год власти Крыма выдали более 40 лицензий на разработку полезных ископаемых, а в 2016 году было открыто 14 новых месторождений: восемь – пильного известняка, три – песчано-гравийной смеси и два – песка.

После начала строительства трассы «Таврида» крымские карьеры в разы увеличили добычу известняка из-за высокого спроса строителей данного объекта.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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