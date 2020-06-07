Власть
Аксенов требует за пять лет провести рекультивацию 130 карьеров в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил Министерству экологии Крыма за пять лет провести рекультивацию более сотни карьеров.
Об этом он сказал в ходе встречи с главой крымского ведомства Геннадием Нараевым, сообщается на сайте правительства Крыма.
«В рамках встречи обсуждался вопрос рекультивации порядка 130 брошенных, неработающих карьеров, занимающих площадь около 2 тысяч гектар. Глава Крыма поручил проинвентаризировать списки данных объектов. Сергей Аксенов поставил задачу решить данный вопрос в течение ближайших 5 лет», – сказано в сообщении.
Указывается, что также обсуждались вопросы ликвидации полигонов твердых коммунальных отходов в Крыму.
Рассмотрен вопрос сокращения загрязнения окружающей среды пластиком. Аксенов поручил создать рабочую группу, включающую в себя представителей общественности, производителей пластиковых изделий, научных деятелей и выдвинуть свои предложения по данной теме до 1 сентября.
Только за 2015 год власти Крыма выдали более 40 лицензий на разработку полезных ископаемых, а в 2016 году было открыто 14 новых месторождений: восемь – пильного известняка, три – песчано-гравийной смеси и два – песка.
После начала строительства трассы «Таврида» крымские карьеры в разы увеличили добычу известняка из-за высокого спроса строителей данного объекта.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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