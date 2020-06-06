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Происшествия

«Жигули» и Audi - вдребезги: ДТП с пострадавшими на Ялтинской трассе

18:01 суббота, 6 июня 2020

В Симферопольском районе на трассе Симферополь-Ялта произошло серьезное ДТП с участием автомобилей «Жугули» и Audi.

Об этом сообщают очевидцы произошедшего. На фото, опубликованный в соцсетях, видно, что машины сильно искорежило, а один из пострадавших нуждается в медицинской помощи. Также свидетели отмечают, что тяжелые травмы получила женщина, которая вылетела на дорогу. Тем не менее, все участники столкновения выжили.

Некоторые пользователи «ВКонтакте» считают, что авария произошла по вине водителя отечественного авто.

«Выезжал на дорогу, не убедился в безопасности и получил удар. Там опасный выезд с прилегающей дороги в сторону Симферополя. Разметка позволяет, знак «уступи» есть, но я бы не стал там разворачиваться», - написал в группе «Автопартнер Крым» Александр Кравцов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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