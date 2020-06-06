Власти Крыма решили, что бурением скважин можно решить проблемы с водой

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В Симферопольском, Бахчисарайском и Кировском районах продолжается бурение скважин для решения проблемы вододефицита. Тем не менее, республика еще имеет немалый резерв подземных вод.

Об этом на онлайн-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» заявил министр экологии и природных ресурсов РК Геннадий Нараев.

«В прошлом году по адресным инвестиционным программам пробурено восемь новых скважин в Совестком, Первомайском, Черноморском районе. В этом году продолжаем эту работу: четыре скважины в Симферопольском районе бурится, одна – в Бахчисарайском районе, приступаем к работе в Кировском районе», - отчитался министр.

Он также отметил, что министерство ежегодно по госзаказу проводит переоценку запасов подземных вод. Согласно последним данным, на балансе разведанных запасов – 1,065 млн кубометров в сутки, а используется порядка 330 тыс. кубометров в сутки.

«Резервы подземных вод у нас есть, но по техническим причинам их не всегда можно использовать. Мы проводим инвентаризацию гидрогеологических скважин, мониторинг за химическим составом», - добавил Нараев.

По его данным, за счет бурения новых скважин за последние два года в кислотонакопитель завода «Крымский титан» в Армянске закачали 39 млн кубических метров воды. На сегодня уровень воды в накопителе достиг отметки в 1,68 метра, тогда как в прошлом году показатель был 1,5 метра, а в 2018 году, на момент аварии, - 1,14 метра.

Ранее депутат Госсовета Крыма Валерий Аксенов заявил, что в Крыму «частным образом» пробурено более двух тысяч скважин, однако точное их количество неизвестно. По словам депутата, министерство ЖКХ республики и ГУП «Вода Крыма» не ведут комплексный учет скважин. По его мнению, за последние пять лет в Крыму не было предпринято действенных мер для решения проблемы вододефицита в регионе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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