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Курортный сезон

Власти Крыма грозят разобраться с частным сектором раз и навсегда

16:02 суббота, 6 июня 2020
Власти Крыма грозят разобраться с частным сектором раз и навсегда

фото © Новый день

В Крыму нашли ответственных за низкую инвестиционную привлекательность региона.

Оказалось, в том, что крупные компании и олигархи не хотят вкладывать в полуостров серьезные суммы, виноваты не санкции и не крымские чиновники, забюрократизировавшие все процессы.

Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко возложил вину на малый бизнес. По его словам, нужно раз и навсегда разобраться с частным сектором, который сам себе создал бизнес и инвестировал в свою недвижимость. Это именно он – частный бизнес – он снижает инвестиционную привлекательность региона и не дает вкладывать в полуостров серьезные средства.

По словам, Волченко в туристической сфере РК официально трудоустроены всего 40 тысяч крымчан плюс еще от 180 до 300 тысяч в смежных отраслях. На самом деле, с туризмом в Крыму так или иначе связан каждый.

В тексте использованы материалы: Новый день

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Власти Крыма грозят разобраться с частным сектором раз и навсегда

Власти Крыма грозят разобраться с частным сектором раз и навсегда

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