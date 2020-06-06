Курортный сезон
Развитие сюжета: Константинов снова порассуждал о перспективах курортного сезона в Крыму ● В Крыму заявили, что Москва разрешила поэтапный план запуска сезона ● Невнятная позиция правительства Крыма «добивает» и без того полумертвую туристическую сферу ● Больше половины пляжей Севастополя еще не готовы к курортному сезону ● Власти России намекнули, что пляжи Крыма могут открыться через две недели
Власти Крыма грозят разобраться с частным сектором раз и навсегда
фото © Новый день
В Крыму нашли ответственных за низкую инвестиционную привлекательность региона.
Оказалось, в том, что крупные компании и олигархи не хотят вкладывать в полуостров серьезные суммы, виноваты не санкции и не крымские чиновники, забюрократизировавшие все процессы.
Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко возложил вину на малый бизнес. По его словам, нужно раз и навсегда разобраться с частным сектором, который сам себе создал бизнес и инвестировал в свою недвижимость. Это именно он – частный бизнес – он снижает инвестиционную привлекательность региона и не дает вкладывать в полуостров серьезные средства.
По словам, Волченко в туристической сфере РК официально трудоустроены всего 40 тысяч крымчан плюс еще от 180 до 300 тысяч в смежных отраслях. На самом деле, с туризмом в Крыму так или иначе связан каждый.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму заявили, что Москва разрешила поэтапный план запуска сезона. План по старту работы санаторно-курортного и гостиничного комплекса, разработанный Министерством курортов и туризма Республики Крым, включает три этапа.
Невнятная позиция правительства Крыма «добивает» и без того полумертвую туристическую сферу. Турбизнес Крыма так и не дождался осязаемой помощи от власти. Более того, невнятная позиция местного правительства «добивает» и без того полумертвую сферу.
Обсерваторы Аксенова только для вида: в Крыму растет число приезжих. В Крыму в геометрической прогрессии растет число приезжих. Несмотря на то, что отели и гостиницы официально закрыты, многие из них открыто принимают туристов.
Больше половины пляжей Севастополя еще не готовы к курортному сезону. Власти Севастополя проверили готовность местных пляжей к курортному сезону.
Власти Крыма грозят разобраться с частным сектором раз и навсегда
В Крыму нашли ответственных за низкую инвестиционную привлекательность региона.
Курортный сезон
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