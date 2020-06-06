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Бизнес

В Ялте мошенник обманул директора школы на работах по установке пожарного бака

16:58 суббота, 6 июня 2020
Ялта

Сотрудниками полиции установлен факт мошенничества с бюджетными средствами со стороны предпринимателя.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Сотрудники УМВД России по г. Ялте направили в суд уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, который обвиняется в совершении мошеннических действий в крупном размере при освоении бюджетных средств.

Оперативниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Ялте установлен факт совершения им мошенничества при заключении контракта на исполнение заказа для нужд муниципальной школы, с использованием подставных счетов сторонних лиц.

С целью хищения денежных средств мужчина, для придания видимости законности договора, от имени стороннего лица составил счет на оплату с перечнем технически неисполнимых работ по сборке и устройству пожарного бака, который должен быть установлен на территории школы в одном из пригородных поселков Ялты. Общая сумма заказа составила 294 910,00 рублей.

Директор школы, не обладающая специальными познаниями в области технического исполнения работ, ошибочно полагала, что перечень и стоимость работ, подготовленных предпринимателем, позволяют ему выполнить обязательства, и согласилась на размещение заказа. Продолжая вводить руководителя школы в заблуждение, для того, чтобы убедить ее заключить договор как наиболее выгодный именно с ним, злоумышленник самостоятельно изготовил три коммерческих предложения от имени трех разных фирм.

В документах своих конкурентов он указал стоимость выполнения работ выше, чем условия, предложенные им. Выиграв таким образом конкурс котировок в соответствии с установленными законом процедурами, причем, от имени стороннего предпринимателя, обвиняемый, используя подставные счета, к которым он имел доступ, получил от заказчика денежные средства.

Полицейскими установлено, что мужчина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, после поступления денежных средств похитил их и распорядился по своему усмотрению. Тем самым он причинил Управлению образования администрации города Ялта материальный ущерб на сумму 294 910 рублей.

Следственным отделом УМВД России по г. Ялта в отношении мужчины было расследовано уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). В настоящее время материалы направлены в суд. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с крупным штрафом.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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