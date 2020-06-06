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Происшествия

В Ялте чиновник-боксер сделал замечание хулиганам, они избили его арматурой

14:54 суббота, 6 июня 2020
Ялта
В Ялте чиновник-боксер сделал замечание хулиганам, они избили его арматурой

фото © Новости Крыма

В Ялте между помощником главы местной администрации Дилявером Сейдаметовым и группой нарушителей общественного покоя произошел конфликт, переросший в драку.

Инцидент завершился посещением чиновника медучреждения. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о нападении на Сейдаметова группы молодых людей. Драка произошла якобы из-за того, что чиновник сделал замечание мужчинам, которые на высокой скорости разъезжали по жилому кварталу и могли создать аварийную ситуацию. По некоторым данным, агрессивная группа вызвала на подмогу знакомых с обрезками арматуры. Дилявер Сейдаметов оказал им сопротивление, однако получил ряд тяжелых ударов.

Удалось выяснить, что помощником главы администрации активно занимается спортом, он вице-президент Федерации бокса города Ялты.

В то же время в пресс-службе МВД Крыма сообщили, что ни одна из сторон не обращалась в полицию с жалобами, поэтому правоохранители не знают подробностей произошедшего.

В социальных сетях новость вызвала массу обсуждений. Так, многие крымчане заступились за пострадавшего мужчину и призвали наказать группу хулиганов.

«Некоторые дети гор просто не умеют вести себя в цивилизованном обществе. Именно таких следует отправлять домой, на историческую Родину на перевоспитание…», - в частности, выразил мнение глава национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

В пресс-службе администрации Ялты сообщили, что в Кореизе возникла конфликтная ситуация между помощником главы администрации города Ялта Дилявером Сейдаметовым и группой молодых людей на машине с чеченскими номерами.

«Дилявер Сейдаметов сделал им замечание за агрессивную езду в жилом квартале, где играли дети. В процессе конфликта завязалась драка, в ходе которой он получил удар по голове железным предметом. Помощник главы администрации был доставлен в больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. В настоящее время он находится дома, его здоровью ничего не угрожает. Подавать заявление в полицию Дилявер Сейдаметов не собирается, подчеркнув, что конфликт исчерпан», - сказано в сообщении.

Сам защитник правопорядка, по свидетельству источника в администрации Ялты, уже покинул медучреждение, в которое обращался.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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