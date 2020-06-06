В Симферополе обещают убрать с улиц «украинские автобусы»

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В июле в Симферополе состоится долгожданный конкурс на определение муниципальных перевозчиков, после чего все частники обновят свой подвижной состав.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявила замглавы администрации крымской столицы Вероника Глоба.

«Сейчас на завершающем этапе подготовка к конкурсу на перевозки. Победители конкурса будут обязаны обновить подвижной состав. Я буду делать все, чтобы в июле этот конкурс был проведен», - сказала Глоба.

Вице-мэр отметила, что частные транспортные компании обяжут закупить низкопольный транспорт для маломобильных граждан. Вместе с тем, автобусный парк ГУП «Крымтроллейбус» и МУП «Горавтотранс» в этом году обновляться не будет, так как городской бюджет «не потянет» такие траты.

Также чиновница отметила, что пока не планируется запускать и новые маршруты.

Впервые о намерении провести конкурс среди симферопольских перевозчиков заявил в 2017 году заявил тогдашний глава администрации города Геннадий Бахарев. Он обещал сменить перевозчиков осенью 2017 года. В 2019 году руководитель управления транспорта и связи Симферополя Анастасия Волкова сообщила, что такой конкурс проведут летом, после чего будут расторгнуты договоры с перевозчиками, которые не выполняют требования городских властей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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