Происшествия
В Крыму водитель без прав, убивший в ДТП своего пассажира, получил срок
Нижнегорский районный суд Республики Крым привлек к ответственности жителя г. Феодосии за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По приговору суда ближайшие 4 года виновник ДТП со смертельным исходом будет отбывать наказание в колонии-поселении и после освобождения еще 3 года не сможет управлять транспортным средством. Об этом сообщила пресс-служба Управления Судебного департамента в РК.
При рассмотрении дела судом установлено, что в сентябре 2018 года 35-летний феодосиец сел за руль автомобиля ВАЗ, принадлежащего отцу своей гражданской супруги, но не имея на то законного права, поскольку ранее он был его лишен судебным актом в качестве ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Пассажиром автомобиля, находясь на переднем сидении, была его гражданская жена. В ходе движения, при совершении обгона, автомобиль, управляемый подсудимым, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. В результате полученных в ДТП телесных повреждений 35-летняя женщина скончалась на месте, а виновник аварии получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровья.
В суде мужчина свою вину признал. Заявленный гражданский иск признал частично (в размере 500 тысяч рублей), мотивируя оказанием материальной помощи матери погибшей с похоронами, а требования о взыскании судебных издержек признал в полном объеме.
Примечательно, что спустя полгода после аварии ее виновник обратился в суд с требованием о признании его отцом рожденной в гражданском браке с погибшей 5-летней дочери, которое суд в октябре 2019 года удовлетворил, оставив девочку под опекой ее бабушки, проживающей в Нижнегорском районе.
Суд, всесторонне изучив материалы дела, признал феодосийца виновным в нарушении им правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшем по неосторожности смерть человека. При вынесении приговора суд учел общественную опасность совершенного преступления, полное признание подсудимым своей вины и его раскаяние в содеянном, оказание им материальной помощи при организации похорон погибшей, наличие двоих малолетних детей и его состояние здоровья, а также отсутствие установленных судом обстоятельств, отягчающих его наказание.
Суд обязал подсудимого выплатить 900 тысяч рублей в пользу матери погибшей в счет возмещения морального вреда от преступления. Не согласившись с назначенным наказанием, осужденный и его защитник, а также потерпевшая, подали апелляционные жалобы в Верховный Суд Республики Крым.
Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Республики Крым апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения, а приговор суда — без изменения. Приговор вступил в законную силу.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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