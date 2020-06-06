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В Крыму появится пять новых заказников: будет ли бесплатным вход
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В 2021 году Минэкологии Крыма создаст пять новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
Об этом на онлайн-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» сообщил министр экологии и природных ресурсов РК Геннадий Нараев.
«Планируем создать еще пять природных заказников. Мы в этом году завершили работу по созданию природного заказника «Парпачский гребень» и со следующего года начинаем создание пяти заказников общей площадью около 3 тыс. га», - сообщил глава Минэкологии республики.
Он также напомнил, что законодательство позволяет взимать плату за посещение ООПТ, однако республиканские заповедники и заказники по-прежнему не будут брать плату с посетителей.
«Чтобы улучшить состояние особо охраняемых природных территорий не всегда хватает средств, поэтому взимание средств могло бы решить некоторые вопросы. Тем не менее, в республике принято политическое решение сделать вход в ООПТ бесплатным, поэтому вопрос снят с повестки дня», - пояснил Нараев.
Ранее директор объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым» Андрей Бородин сообщил, что проход туристов в некоторые особо охраняемые природные территории Крыма, перешедшие в федеральное ведение, станет платным, так как заповедники нуждаются в благоустройстве. В частности, речь идет про Ялтинский горно-лестной заповедник. Сумма оплаты пока не установлена, однако отмечалось, что для крымчан стоимость посещения будет вдвое ниже, чем для туристов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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