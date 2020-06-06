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Власть

В Крыму появится пять новых заказников: будет ли бесплатным вход

09:34 суббота, 6 июня 2020
В Крыму появится пять новых заказников: будет ли бесплатным вход

фото © Новости Крыма

В 2021 году Минэкологии Крыма создаст пять новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Об этом на онлайн-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» сообщил министр экологии и природных ресурсов РК Геннадий Нараев.

«Планируем создать еще пять природных заказников. Мы в этом году завершили работу по созданию природного заказника «Парпачский гребень» и со следующего года начинаем создание пяти заказников общей площадью около 3 тыс. га», - сообщил глава Минэкологии республики.

Он также напомнил, что законодательство позволяет взимать плату за посещение ООПТ, однако республиканские заповедники и заказники по-прежнему не будут брать плату с посетителей.

«Чтобы улучшить состояние особо охраняемых природных территорий не всегда хватает средств, поэтому взимание средств могло бы решить некоторые вопросы. Тем не менее, в республике принято политическое решение сделать вход в ООПТ бесплатным, поэтому вопрос снят с повестки дня», - пояснил Нараев.

Ранее директор объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым» Андрей Бородин сообщил, что проход туристов в некоторые особо охраняемые природные территории Крыма, перешедшие в федеральное ведение, станет платным, так как заповедники нуждаются в благоустройстве. В частности, речь идет про Ялтинский горно-лестной заповедник. Сумма оплаты пока не установлена, однако отмечалось, что для крымчан стоимость посещения будет вдвое ниже, чем для туристов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму продлили запрет на посещение лесов. Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым в целях обеспечения пожарной безопасности, приказом от 02 июня 2020 года № 694, продлило на 21 календарный день ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

Ай-Петри по талонам. Заповедники Крыма будут платными?. Власти Крыма передали в федеральную собственность несколько природных заповедников. Теперь чиновники собираются ввести плату за их посещение: якобы не хватает денег на благоустройство и борьбу с пожарами.

В Крыму выписали штраф туристам за стоянку и костер в лесу. Госинспекторами Минприроды Крыма выявлен факт незаконной организации временной туристической стоянки и разведения костра на территории нацпарка «Крымский».

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