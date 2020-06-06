Происшествия
В Керчи разыскивают пропавшую без вести женщину
В Керчи объявили в розыск Ирину Шмарину 1975 года рождения, которая 4 июня ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Об этом сообщают в МВД России по Крыму.
«На вид 45-48 лет, рост 175 см, среднего телосложения, волосы длинные, окрашены в светло русый цвет, ушные раковины прилегающие, губы средние. Была одета: в спортивный костюм черного цвета «Адидас», обута в шлепанцы черного цвета», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Крыму объявили в розыск Татьяну Ахмедову 1992 года рождения, которая вышла из дома в Феодосии в 30 мая и до сих пор не вернулась.
В тексте использованы материалы: Новый день
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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