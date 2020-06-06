Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 68.8
воздух +28
море +15

Происшествия

В Керчи разыскивают пропавшую без вести женщину

16:03 суббота, 6 июня 2020
Керчь

В Керчи объявили в розыск Ирину Шмарину 1975 года рождения, которая 4 июня ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Об этом сообщают в МВД России по Крыму.

«На вид 45-48 лет, рост 175 см, среднего телосложения, волосы длинные, окрашены в светло русый цвет, ушные раковины прилегающие, губы средние. Была одета: в спортивный костюм черного цвета «Адидас», обута в шлепанцы черного цвета», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Крыму объявили в розыск ​Татьяну Ахмедову 1992 года рождения, которая вышла из дома в Феодосии в 30 мая и до сих пор не вернулась.

В тексте использованы материалы: Новый день

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе «Жигули» врезались в автобус. На Камышовом шоссе в Севастополе произошло ДТП с участием автомобиля «Жигули» и городского автобуса.

Умер советский актер Михаил Кокшенов. Михаил Кокшенов скончался на 84 году жизни.

В Симферополе мотоциклист погиб в аварии с иномаркой. В Симферополе мотоциклист погиб в результате аварии с иномаркой, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В Симферополе у автомобиля во время движения отвалились колеса. У неисправного автомобиля колеса отпали во время движения по улице Севастопольской в Симферополе.

Курортный сезон
Власти Крыма грозят разобраться с частным сектором раз и навсегда

Власти Крыма грозят разобраться с частным сектором раз и навсегда

В Крыму нашли ответственных за низкую инвестиционную привлекательность региона.

Сюжет
Курортный сезон

Курортный сезон

Новости курортного сезона

Общество
«Камни с неба никогда не падают в воду!» - из крымских сетей

«Камни с неба никогда не падают в воду!» - из крымских сетей

Российские ученые прогнозируют для Крыма засушливое лето. Крымчане в соцсетях публикуют свидетельства обмеления водоемов и с тревогой смотрят в будущее.

Власть
В Крыму появится пять новых заказников: будет ли бесплатным вход

В Крыму появится пять новых заказников: будет ли бесплатным вход

В 2021 году Минэкологии Крыма создаст пять новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации