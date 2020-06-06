В Керчи разыскивают пропавшую без вести женщину

В Керчи объявили в розыск Ирину Шмарину 1975 года рождения, которая 4 июня ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Об этом сообщают в МВД России по Крыму.

«На вид 45-48 лет, рост 175 см, среднего телосложения, волосы длинные, окрашены в светло русый цвет, ушные раковины прилегающие, губы средние. Была одета: в спортивный костюм черного цвета «Адидас», обута в шлепанцы черного цвета», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Крыму объявили в розыск ​Татьяну Ахмедову 1992 года рождения, которая вышла из дома в Феодосии в 30 мая и до сих пор не вернулась.

В тексте использованы материалы: Новый день

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе «Жигули» врезались в автобус. На Камышовом шоссе в Севастополе произошло ДТП с участием автомобиля «Жигули» и городского автобуса.

Умер советский актер Михаил Кокшенов. Михаил Кокшенов скончался на 84 году жизни.

В Симферополе мотоциклист погиб в аварии с иномаркой. В Симферополе мотоциклист погиб в результате аварии с иномаркой, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В Симферополе у автомобиля во время движения отвалились колеса. У неисправного автомобиля колеса отпали во время движения по улице Севастопольской в Симферополе.