Укус льва в «Тайгане»: экспертизу по делу засекретили

фото © echo.msk.ru

Экспертизу по делу укушенной в парке львов «Тайган» туристки Ольги Соломиной засекретили.

Об этом после заседания сообщил крымский бизнесмен, владелец «Тайгана» Олег Зубков.

«…Не судья решает судьбу данного приговора, а те врачи, которые составляли карточки, которые засекречены почему-то и недоступны никому – ни прокурору, ни... только эксперты ими руководствуются… Будем изучать практику. Адвокаты дадут оценку действиям судьи, насколько они законны. Если мы сочтем практику другую, применяемой в данном случае, а адвокаты Петросян и Кремлева имеют большую судебную практику, то, конечно, мы будем заявлять отвод судье за ненадлежащее ведение дела», – сообщил Зубков.

Адвокат Арман Петросян добавил, что документы по экспертизе не получила ни сторона защиты, ни сторона обвинения, ни потерпевшая.

«То есть мы не знаем и не понимаем, по каким документам, по каким оригиналам, или же ксерокопиям проведена экспертиза. Является ли реальной эта информация. Экспертиза проведена непонятно как… Отказали в том числе и государственному обвинителю, который был не против, чтобы мы все ознакомились с документами», – утверждает Петросян.

Зубков уточнил, что Соломина хотела увидеть собственные медицинские карточки, но судья сослалась на врачебную тайну.

Адвокат, тем временем, подчеркнул, что считает эти действия «незаконными и нарушающими права Олега Зубкова и само понятие защиты».

Следующее заседание суда по данному делу, по словам Зубкова, состоится 11 июня в 14:00.

Ранее Белогорский районный суд Крыма продлил меру пресечения по «запрету определенных действий» в отношении Зубкова по делу укушенной туристки Ольги Соломиной.

18 марта по данному делу назначили дополнительную обширную экспертизу.

3 февраля Белогорский районный суд во время заседания по делу укушенной в парке «Тайган» туристки Ольги Соломиной арестовал крымского бизнесмена Олега Зубкова.

А 11 февраля Верховный суд Крыма принял решение об изменении меры пресечения в отношении Зубкова, который неделю находился в СИЗО Симферополя, на «запрет определенных действий»: так, с 22 до 6 часов ему запрещено выходить из дома, а также общаться с лицами, имеющими отношение к уголовному делу. Зубков был освобожден из-под стражи в зале суда. Позже отдел судебных приставов России по Белогорскому району разрешил Зубкову выезжать за пределы России и аннексированного Крыма.

В июле 2018 года сообщалось, что лев укусил туристку Ольгу Соломину в сафари-парке «Тайган». По словам женщины, в момент нападения хищника, директор «Тайгана» Олег Зубков был рядом, но «не смог сразу утихомирить своих животных».

Сам Зубков утверждает, что Соломина была в нетрезвом состоянии и «трепала льва за гриву», из-за чего он ее и укусил.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В крымском «Тайгане» родился детеныш ламы. В парке львов «Тайган», который находится в Белогорском районе Крыма, 31 мая родился детеныш ламы.

Укус льва в «Тайгане»: суд продлил меру пресечения Зубкову до 3 августа. Белогорский районный суд Крыма продлил меру пресечения по «запрету определенных действий» в отношении крымского бизнесмена, владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова по делу укушенной туристки Ольги Соломиной.

В крымском «Тайгане» снова пополнение - родились четыре амурских тигренка. В парке львов «Тайган», который расположен в Белогорском районе Крыма, продолжается весенний беби-бум.

В «Тайгане» родился медвежонок. Владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган»​ Олег Зубков рассказал, что у пары живущих в его парке медведей родился детеныш.