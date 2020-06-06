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Курортный сезон

Туристы начали давать взятки за проезд в Крым

20:03 суббота, 6 июня 2020
Туристы начали давать взятки за проезд в Крым

фото © Новости Крыма

В Крыму задержали жителя Самарской области, пытавшегося проникнуть на полуостров с помощью взятки.

В МВД РК, на стационарном посту пропуска «Керчь» наряд отдельной роты ДПС остановил автомобиль ВАЗ-21150 с номерами Самарской области. У водителя не было ни крымской регистрации, ни документов, подтверждавших владение недвижимостью на полуострове, поэтому ему предложили вернуться на материк.

Однако самарец настаивал на проезде в Крым и предложил «порешать вопрос на месте» с помощью 5-тысячной купюры.

В ведомстве заявляют, что инспектор ДПС предупредил туриста об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу и снова предложил развернуться и уехать восвояси. Однако водитель, находясь в салоне служебного автомобиля ГИБДД, положил между пассажирским сиденьем и подлокотником лист бумаги с завернутой в него денежной купюрой.

Сотрудник полиции доложил о попытке подкупа своему руководству, и несостоявшегося туриста задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), предусматривающей лишение свободы на срок до одного года.

В тексте использованы материалы: Новый день

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Туристы начали давать взятки за проезд в Крым

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