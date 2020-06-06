Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Семерых крымчан госпитализировали с внебольничной пневмонией за сутки ● В Крыму скончался еще один пациент с коронавирусом ● Восемь случаев в одном городе: где выявили новых больных в Крыму ● Вирус опять наступает: новые случаи COVID в Севастополе ● Снова рост: в Крыму за сутки заболели еще восемь человек
С 1 июня на въезде в Севастополь тест на COVID сдали 1000 туристов
фото © pixabay.com
В Севастополь с 1 по 5 июня въехали более тысячи туристов из материковой части России, всем им были сделаны тесты на COVID-19.
Об этом рассказал журналистам глава департамента здравоохранения города Сергей Шеховцов.
Он уточнил, что тесты делаются туристам на блокпостах на въезде в Севастополь и на железнодорожном вокзале. Все они дали отрицательный результат. Нагрузка на лабораторию по тестированию на COVID-19 в Севастополе сейчас – около 500 тестов в сутки. Регулярно проверяются также медики и представители органов исполнительной власти.
«Те, кто заезжает в Севастополь с территории Крыма и передвигаются по полуострову, должен иметь QR-код на въезд в город. Таким людям не надо делать тест», - уточнил Шеховцов.
Система экспресс-тестирования для приезжих бесплатная. Такие правила въезда в город будут сохраняться еще неопределенное время – отменять их в ближайшем будущем не планируют.
«Ослаблять этот барьер, который у нас стоит и благодаря которому город находится в благополучном состоянии, нельзя. Эти условия будут сохраняться на ближайшее время», - добавил глава депздрава.
Как сообщалось ранее, отрицательный тест на коронавирус с 1 июня – обязательное условие для въезда в Севастополь гостям из других регионов России, за исключением Крыма. Его можно сделать на въезде в город, но тогда придется провести в изоляции до двух суток, пока не придет результат, или показать уже готовые анализы, сделанные не ранее, чем за пять дней.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму скончался еще один пациент с коронавирусом. За прошедшие сутки в Крыму умер пациент с подтвержденным COVID-19, который долгое время находился в тяжелом состоянии.
Восемь случаев в одном городе: где выявили новых больных в Крыму. За минувшие сутки в Республике Крым лабораторно подтверждено восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, все заболевшие выявлены в Симферополе.
Вирус опять наступает: новые случаи COVID в Севастополе. По состоянию на утро 5 июня в городе зарегистрировано еще два новых случая заболевания COVID-19.
Снова рост: в Крыму за сутки заболели еще восемь человек. Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки выявлена у 8 человек.
Эпидемия продолжается: в Крыму 11 новых случаев коронавирусной инфекции
За прошедшие сутки на территории Республики Крым подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
«Крым продолжает захлебываться в нечистотах»: почему города полуострова остаются без очистных сооружений
В Крыму за шесть лет построен только один из 31 объекта канализации по российской федеральной целевой программе, причем 20 из них еще находятся на стадии проектирования.
«Князь Владимир» не дошел до крымских берегов: что произошло
Российское судно «Князь Владимир», которое курсирует в Крым, не смогло начать навигацию в этом году.
2 июня
Феодосийцам запретили гулять в парках, но не из-за коронавируса
В Феодосии проведут обработку против клещей, до 9 июня необходимо воздержаться от посещения парка и выгула животных.