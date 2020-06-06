С 1 июня на въезде в Севастополь тест на COVID сдали 1000 туристов

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В Севастополь с 1 по 5 июня въехали более тысячи туристов из материковой части России, всем им были сделаны тесты на COVID-19.

Об этом рассказал журналистам глава департамента здравоохранения города Сергей Шеховцов.

Он уточнил, что тесты делаются туристам на блокпостах на въезде в Севастополь и на железнодорожном вокзале. Все они дали отрицательный результат. Нагрузка на лабораторию по тестированию на COVID-19 в Севастополе сейчас – около 500 тестов в сутки. Регулярно проверяются также медики и представители органов исполнительной власти.

«Те, кто заезжает в Севастополь с территории Крыма и передвигаются по полуострову, должен иметь QR-код на въезд в город. Таким людям не надо делать тест», - уточнил Шеховцов.

Система экспресс-тестирования для приезжих бесплатная. Такие правила въезда в город будут сохраняться еще неопределенное время – отменять их в ближайшем будущем не планируют.

«Ослаблять этот барьер, который у нас стоит и благодаря которому город находится в благополучном состоянии, нельзя. Эти условия будут сохраняться на ближайшее время», - добавил глава депздрава.

Как сообщалось ранее, отрицательный тест на коронавирус с 1 июня – обязательное условие для въезда в Севастополь гостям из других регионов России, за исключением Крыма. Его можно сделать на въезде в город, но тогда придется провести в изоляции до двух суток, пока не придет результат, или показать уже готовые анализы, сделанные не ранее, чем за пять дней.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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