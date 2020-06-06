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Общество

Прогноз погоды в Крыму на субботу 6 июня

00:23 суббота, 6 июня 2020

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 6 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами юго-восточный ветер 15-17 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (почвенная засуха в Нижнегорском, Кировском и Джанкойском районах), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (местами юго-восточный ветер 15-17 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (местами юго-восточный ветер 15-17 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 28, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер юго-восточный 11 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 69 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 24, ночью около 17 градусов. Ветер юго-восточный 6 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 70 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 26, ночью около 19 градусов. Ветер юго-восточный 16 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 72 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 22, ночью около 16 градусов. Ветер южный 19 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 77 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер южный 23 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 73 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 27, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер южный 26 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 69 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 30, ночью от 14 до 17 градусов. Ветер южный 15 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 78 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 28, ночью от 16 до 18 градусов. Ветер южный 24 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 66 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 19, ночью около 12 градусов. Ветер юго-восточный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 79 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 21, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер юго-восточный 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 79 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 18 градусов тепла. По городам: в Алуште - 14, в Евпатории - 17, на мысе Казантип в Азовском море - 18, в Керчи - 18, в Николаевке - 16, в Севастополе - 16, в Судаке - 14, на Тарханкуте - 18, в Феодосии - 14, в Ялте - 15 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 17, в Египте - 25, на Кипре - 21, в Одессе - 17, в Сочи - 18, в Турции - 20, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

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