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Коронавирус в Крыму

Один пациент с COVID-19 скончался в Крыму за истекшие сутки

10:24 суббота, 6 июня 2020

Один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Крыму за истекшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения республики.

Общее число умерших COVID-положительных пациентов за весь период пандемии в республике, по данным министерства, на сегодняшнее утро составило 14 человек.

Всего под медицинским наблюдением в республике находятся 2 865 человек. Лечение в ковидных госпиталях получают 104 пациента с подтвержденным коронавирусом.

В Крыму продолжает действовать режим повышенной готовности, объявленный из-за распространении на полуострове COVID-19. С 1 июня возобновили работу летние площадки кафе и ресторанов, с 15 июня ожидается поэтапное возобновление работы санаторно-курортного комплекса. Закрытыми пока остаются спортзалы, бани, спа-центры и многие другие места массового пребывания граждан.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

С 1 июня на въезде в Севастополь тест на COVID сдали 1000 туристов. В Севастополь с 1 по 5 июня въехали более тысячи туристов из материковой части России, всем им были сделаны тесты на COVID-19.

Семерых крымчан госпитализировали с внебольничной пневмонией за сутки. В Крыму от внебольничной пневмонии лечатся 168 пациентов, в том числе семь заболевших госпитализированы за минувшие сутки.

В Крыму скончался еще один пациент с коронавирусом. За прошедшие сутки в Крыму умер пациент с подтвержденным COVID-19, который долгое время находился в тяжелом состоянии.

Восемь случаев в одном городе: где выявили новых больных в Крыму. За минувшие сутки в Республике Крым лабораторно подтверждено восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, все заболевшие выявлены в Симферополе.

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