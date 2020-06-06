Один пациент с COVID-19 скончался в Крыму за истекшие сутки

Один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Крыму за истекшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения республики.

Общее число умерших COVID-положительных пациентов за весь период пандемии в республике, по данным министерства, на сегодняшнее утро составило 14 человек.

Всего под медицинским наблюдением в республике находятся 2 865 человек. Лечение в ковидных госпиталях получают 104 пациента с подтвержденным коронавирусом.

В Крыму продолжает действовать режим повышенной готовности, объявленный из-за распространении на полуострове COVID-19. С 1 июня возобновили работу летние площадки кафе и ресторанов, с 15 июня ожидается поэтапное возобновление работы санаторно-курортного комплекса. Закрытыми пока остаются спортзалы, бани, спа-центры и многие другие места массового пребывания граждан.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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