Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Эпидемия продолжается: в Крыму 11 новых случаев коронавирусной инфекции ● С 1 июня на въезде в Севастополь тест на COVID сдали 1000 туристов ● Семерых крымчан госпитализировали с внебольничной пневмонией за сутки ● В Крыму скончался еще один пациент с коронавирусом ● Восемь случаев в одном городе: где выявили новых больных в Крыму
Один пациент с COVID-19 скончался в Крыму за истекшие сутки
Один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Крыму за истекшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения республики.
Общее число умерших COVID-положительных пациентов за весь период пандемии в республике, по данным министерства, на сегодняшнее утро составило 14 человек.
Всего под медицинским наблюдением в республике находятся 2 865 человек. Лечение в ковидных госпиталях получают 104 пациента с подтвержденным коронавирусом.
В Крыму продолжает действовать режим повышенной готовности, объявленный из-за распространении на полуострове COVID-19. С 1 июня возобновили работу летние площадки кафе и ресторанов, с 15 июня ожидается поэтапное возобновление работы санаторно-курортного комплекса. Закрытыми пока остаются спортзалы, бани, спа-центры и многие другие места массового пребывания граждан.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
С 1 июня на въезде в Севастополь тест на COVID сдали 1000 туристов. В Севастополь с 1 по 5 июня въехали более тысячи туристов из материковой части России, всем им были сделаны тесты на COVID-19.
Семерых крымчан госпитализировали с внебольничной пневмонией за сутки. В Крыму от внебольничной пневмонии лечатся 168 пациентов, в том числе семь заболевших госпитализированы за минувшие сутки.
В Крыму скончался еще один пациент с коронавирусом. За прошедшие сутки в Крыму умер пациент с подтвержденным COVID-19, который долгое время находился в тяжелом состоянии.
Восемь случаев в одном городе: где выявили новых больных в Крыму. За минувшие сутки в Республике Крым лабораторно подтверждено восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, все заболевшие выявлены в Симферополе.
Эпидемия продолжается: в Крыму 11 новых случаев коронавирусной инфекции
За прошедшие сутки на территории Республики Крым подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
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