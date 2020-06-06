Общественность решит судьбу инвестпроекта по благоустройству парка в Евпатории

Окончательную судьбу инвестиционного проекта по благоустройству евпаторийского парка им. Фрунзе решат на общественных слушаниях в городе.

Об этом сообщил вице-премьер правительства Республики Крым Евгений Кабанов.

«Нами было принято решение вынести данный вопрос на общественные слушания. И уже общественность пускай решит судьбу этого проекта, – сказал он. – Если общественность скажет: мы не возражаем, – значит, проект будет. Скажут: мы возражаем – проекта не будет. Все по-честному».

Ранее глава евпаторийской городской администрации Роман Тихончук сообщил Крыминформу, что в парке будет реализован «масштабный инвестпроект», который предполагает замену старого колеса обозрения, реконструкцию кафе и благоустройство парковой территории. Заявку на реализацию проекта подало ООО «Парк Забава», зарегистрированное 29 октября 2019 года. По данным СМИ, потенциальный инвестор запрашивал два участка в евпаторийском парке площадью 2,1 тыс кв. м и 13 тыс кв. м сроком на 20 лет. Предполагаемый объем инвестиций – 138,9 млн рублей (все средства – привлеченные), включая 114,2 млн руб капитальных вложений.

Однако после публикаций в средствах массовой информации и многочисленных писем общественников о недопустимости застройки парка известный евпаторийский общественник Николай Котляревский направил обращения главе Крыма Сергею Аксенову, премьер-министру РК Юрию Гоцанюку и прокурору Крыма Олегу Камшилову, в которых написал о том, что «глава администрации Евпатории имеет умысел отобрать у горожан часть городского парка кадастровой стоимостью около 160 млн руб и площадью в размере полутора или двух гектаров и передать его в частные руки».

В конце апреля текущего года стало известно, что министерство экономического развития Республики Крым отклонило заявление ООО «Парк Забава» на реализацию инвестпроекта на основании заключения коллег из минстроя республики. Однако инвестор сразу подал повторную заявку.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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