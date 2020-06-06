Происшествия
Несовершеннолетний крымчанин пойдет под суд за распространение наркотиков
Керченской транспортной прокуратурой направлено в суд уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере.
Об этом сообщила пресс-служба Южной Транспортной прокуратуры.
Керченским транспортным прокурором в суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя г. Феодосии.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
По версии следствия, в феврале 2020 года фигурант уголовного дела с использованием сети Интернет получил от неустановленного лица 50 полимерных свертков с наркотическими и психотропными веществами общей массой более 30 гр., которые приготовил к дальнейшему сбыту неопределенному кругу лиц на территории Республики Крым. Однако, довести преступление до конца несовершеннолетний не смог, поскольку был задержан сотрудниками полиции.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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