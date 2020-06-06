На следующей неделе в Крыму прогнозируют аномальную жару

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В Крыму на следующей неделе ожидается аномально высокий температурный фон.

Такой прогноз озвучил ведущий специалист российского центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Сейчас намечается коренной перелом в течение атмосферных процессов, погодные условия в ближайшую неделю в основном будут определяться областью повышенного атмосферного давления. Это значит, что будет солнце, практически никаких осадков, ветер слабый, в основном южной тяги. Температура начнет стремительно повышаться. Причем с каждым днем», – рассказал специалист.

Синоптик добавил, что на следующей неделе температура в Крыму будет почти на 10 градусов превышать климатическую норму.

«Ночные температуры +14…+19, в отдельные ночи +15…+20, а днем +30…+35, а это заявка на околорекордные значения, или даже на установку новых температурных максимумов. Впереди период очень солнечный и сухой», – рассказал Тишковец.

При этом, по его словам, в июне и июле количество осадков будет соответствовать норме. Однако уже в августе синоптик прогнозирует дефицит осадков.

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