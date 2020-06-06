Константинов снова порассуждал о перспективах курортного сезона в Крыму

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Курортно-рекреационная сфера Крыма и другие смежные отрасли остро нуждаются в снятии ограничений для туристов из России.

Но даже после принятия соответствующих решений ожидать масштабного роста турпотока не следует. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов в эфире радио «Спутник в Крыму».

«На данный момент пансионаты и санатории Крыма готовятся к открытию курортного сезона. Очень высока вероятность, что открытие сферы для внутрикрымского туризма произойдет 15 июня. По всему остальному решение будет принято на следующей неделе. Важный фактор – решение федеральных властей и взаимодействие с регионами. Мы можем открыть (курорты для гостей с материка), но кто к нам поедет, если не будет самолетов? Нужно принять консолидированное решение», – сказал Константинов.

По словам председателя Госсовета РК, сегодня десятки тысяч крымчан, занятых в курортно-туристической отрасли и смежных сферах, «нуждаются в работе и системных доходах».

«Дальше тянуть это невозможно. Деньги с неба не упадут. Их нужно зарабатывать. Курортная сфера кормит не только сами средства размещения и их работников, но и смежные отрасли, например, сельское хозяйство, транспорт и другие. Весь Крым сегодня зависит от курортной сферы», – констатировал он.

При этом сфера здравоохранения должна быть готова к тому, чтобы «оперативно и профессионально отреагировать» на возможную вспышку коронавируса или других заболеваний в период курортного сезона, отметил Константинов.

Глава парламента региона добавил, что россияне «будут ехать в Крым, несмотря ни на что за витаминами и здоровьем». Но больших цифр в плане турпотока ожидать не стоит.

«Не надо витать в облаках и думать, что завтра все сюда ринутся. Этого не произойдет. Сбился курортный настрой у людей. Мы ожидаем приезда, но такого, как было в прошлом году, конечно, не будет. Чуда не произойдет. Но этого и не нужно. Нам важно запустить индустрию, чтобы средства размещения смогли заплатить людям зарплату, выплатить аренду, налоги и коммунальные услуги», – подчеркнул он.

Власти Крыма анонсировали запуск курортной сферы в три этапа. На первом, который начнется с 15 июня, будут работать санатории и отели с медицинской лицензией. Межрегиональный туризм предлагается запустить спустя две недели после запуска первого этапа при согласовании с федеральным центром.

По данным Ростуризма, около половины регионов страны уже начали снимать ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса, и разрешают въезд туристам.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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