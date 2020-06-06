Количество выздоровевших после COVID-19 в Крыму превысило 300 человек

Крымские медики выписали за сутки 11 пациентов, которые выздоровели после инфицирования коронавирусной инфекцией.

Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Выздоровевших за весь период – 308 человек», – написал Аксенов.

В Крыму продолжает действовать режим повышенной готовности, объявленный из-за распространении на полуострове COVID-19. С 1 июня возобновили работу летние площадки кафе и ресторанов, с 15 июня ожидается поэтапное возобновление работы санаторно-курортного комплекса. Закрытыми пока остаются спортзалы, бани, спа-центры и многие другие места массового пребывания граждан.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Один пациент с COVID-19 скончался в Крыму за истекшие сутки. Один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Крыму за истекшие сутки.

Эпидемия продолжается: в Крыму 11 новых случаев коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки на территории Республики Крым подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции.

С 1 июня на въезде в Севастополь тест на COVID сдали 1000 туристов. В Севастополь с 1 по 5 июня въехали более тысячи туристов из материковой части России, всем им были сделаны тесты на COVID-19.

Семерых крымчан госпитализировали с внебольничной пневмонией за сутки. В Крыму от внебольничной пневмонии лечатся 168 пациентов, в том числе семь заболевших госпитализированы за минувшие сутки.