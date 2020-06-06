Кислотонакопитель «Крымского титана» питают из подземных источников

Кислотонакопитель завода «Крымский титан» в Армянск подпитывают за счет подземных вод. Сейчас уровень воды в нем находится на отметке 1,68 метров.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев.

«За счет подземных вод мы уровень воды в кислотонакопителе довели до отметки 1,68 метров. Если в прошлом году на этот период был 1,5 метров, то в 2018 году на момент аварии 1,14 метров. За счет подземных источников воды мы решаем проблему не только по водообеспечению, но и по предупреждению аварийных ситуаций в Армянске. За последние два года в кислотонакопитель было закачано свыше 39 млн кубометров воды», – отметил Нараев.

Ранее в Минприроды Крыма сообщили, что продолжают вести контроль за состоянием воздуха в Армянске.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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