Выбросы в Северном Крыму
Развитие сюжета: Для подачи воды в кислотонакопитель «Титана» пробурили еще четыре скважины ● Власти заявили, что превышения нормы в пробах воздуха на заводе «Титан» несерьезные ● Власти по-прежнему не могут обнаружить хлорид водорода и диоксида серы в воздухе Армянска ● Власти не могут найти вредных веществ в Армянске ● Власти Крыма решили, что проблема в Армянске решится сама
Кислотонакопитель «Крымского титана» питают из подземных источников
Кислотонакопитель завода «Крымский титан» в Армянск подпитывают за счет подземных вод. Сейчас уровень воды в нем находится на отметке 1,68 метров.
Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев.
«За счет подземных вод мы уровень воды в кислотонакопителе довели до отметки 1,68 метров. Если в прошлом году на этот период был 1,5 метров, то в 2018 году на момент аварии 1,14 метров. За счет подземных источников воды мы решаем проблему не только по водообеспечению, но и по предупреждению аварийных ситуаций в Армянске. За последние два года в кислотонакопитель было закачано свыше 39 млн кубометров воды», – отметил Нараев.
Ранее в Минприроды Крыма сообщили, что продолжают вести контроль за состоянием воздуха в Армянске.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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