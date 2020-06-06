«Камни с неба никогда не падают в воду!» - из крымских сетей

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Российские ученые прогнозируют для Крыма засушливое лето. Крымчане в соцсетях публикуют свидетельства обмеления водоемов и с тревогой смотрят в будущее.

По данным Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), уровень воды в реках и водохранилищах Крыма в летние месяцы по-прежнему будет низким.

Наличие проблемы с водообеспечением признает и глава Крыма Сергей Аксенов. «У нас на сегодняшний день основная проблема – это засуха. К сожалению, этот год у нас один из самых сухих. По итогам 150 лет наблюдения у нас наименьшее количество осадков выпало именно в этом году. Такого практически никогда не было», – сказал Аксенов.

Свидетельства грядущего водного апокалипсиса в Крыму уже видны повсюду.

По мнению участников обсуждения, недостаток питьевой воды может окончательно поставить крест на курортном сезоне, который уже и без того сорван.

В этой ситуации власти остается надеяться только на дожди и пуск воды по Северо-Крымскому каналу. Свою лепту в решение водной проблемы решила внести и депутат Госдумы России Наталья Поклонская, в прошлом возглавлявшая прокуратуру Крыма. Она опубликовала в Фейсбуке пост, в котором апеллирует к мудрости украинских политиков – они, по ее мнению, должны возобновить подачу воды на полуостров. Кроме того, Поклонская направила письмо верховному комиссару по правам человека ООН, в котором отмечает, что водная блокада «вопиющим образом» нарушает фундаментальные права крымского населения.

Vladimir Meshkov Почему не протянут трубы с Кубани? При чем тут Украина? Или опреснители не установят? Меня удивляет, почему в Израиле научились воду добывать, а в России – нет. По телеку только и кричат, что мы впереди планеты всей по новшествам, аналогов нет ни у кого. А как до дела дошло, так виновата соседняя страна.

По мнению участников обсуждения, подобные заявления российских политиков могут свидетельствовать о начале новой кампании по давлению на Украину в водном вопросе.

Встречается и альтернативная точка зрения, согласно которой в Крыму с водой все не так плохо, как выглядит на первый взгляд.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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