Какой сегодня праздник 6 июня

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Сегодня, 6 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Пушкинский день

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. Литературное творчество великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина бесценно. Его произведения объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира.

Александра Пушкина часто называют основоположником современного русского литературного языка. Сколь ни трудны бы были его произведения для перевода, поэт имеет своих почитателей почти во всех уголках планеты.

День русского языка (Russian Language Day)

В 2011 году президент России подписал Указ о ежегодном праздновании 6 июня Дня русского языка. В документе говорится, что эта памятная дата была установлена «в целях сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального достояния народов Российской Федерации, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации».

В рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия День русского языка отмечается и в ООН. Решение о проведении Дня русского языка 6 июня было принято Департаментом общественной информации ООН в 2010 году накануне Международного дня родного языка, отмечаемого ежегодно 21 февраля по инициативе ЮНЕСКО.

Свобориное дерево

Народный праздник «Свобориное дерево» отмечается 6 июня (по старому стилю - 24 мая). В православном церковном календаре это день памяти преподобного Никиты, столпника Переяславского. Другие названия праздника: «Никита Столпник», «Никита огуречник», «Огуречник», «Шиповников день». День был посвящен такому целебному растению, как шиповник. Почему его называют свобориным деревом, неизвестно. С этого дня, как считали в народе, начиналось настоящее лето. Так и говорили: «Шиповник цветет - румянец года ведет».

Также сегодня, 6 июня, отмечают такие праздники:

- День памяти преподобного Никиты, столпника Переяславского

- День журналиста Украины

- Троицкая родительская суббота

- Высадка в Нормандии (D-Day)

- Международный день очистки водоемов (International Cleanup Day)

- Праздник топтуна

- День рисования драконов

- День рождения электрического утюга

- День самогона (National Moonshine Day) в США

- День очков (National Eyewear Day) в США

- День игрушки Йо-йо (National Yo-Yo Day) в США

- День учителя в Боливии

- Национальный день Швеции

- День поминовения в Южной Корее

- День автокинотеатров (National Drive-In Movie Day) в США

Сегодня именины празднуют: Григорий, Иван, Федор, Маркелл, Сергей, Степан, Кириак, Семен, Никита, Серапион, Фауст, Фотий (Фотин), Каллиник, Дидим, Маркеллин, Маркиана (Мартьяна), Мелетий (Мелентий), Меркурий, Палладия, Певка, Сусанна (Сосанна), Феликс (Филикс), Феодориск, Фист, Христиан.

Что происходило 6 июня в прошлые годы

105 - начало очередной дакийской кампании императора Траяна (Marcus Ulpius Traianus).

1523 - Густав Васа избирается королем Швеции, которая в то же время разрывает союз с Данией.

1664 - Новый Амстердам переименован в Нью-Йорк.

1808 - Иосиф Бонапарт, брат Наполеона I, коронован на трон Испании.

1850 - Леви Страусс сделал свои первые голубые джинсы.

1882 - Более 100 000 жителей Бомбея погибли от огромных волн, которые циклон пригнал в гавань с Аравийского моря.

1912 - началось второе по величине извержение XX века (вулкан Новарупта, Аляска, извергнувший 17 км? лавы).

1933 - в городе Кэмден открылся первый кинотеатр, в котором автолюбители могли смотреть кино, не выходя из автомобиля.

1942 - первый прыжок с парашютом из синтетической ткани.

1944 - высадка войск союзников в Нормандии, начало крупнейшей амфибийной операции в военной истории, открытие Второго фронта. Немецкая оборона на Западном фронте ТВД потеряла устойчивость.

1956 - постановление Совета Министров СССР «Об отмене платы за обучение в старших классах средних школ, в средних специальных и высших учебных заведениях СССР».

1962 - Джордж Мартин, продюсер фирмы EMI, прослушал «Битлз» с Питом Бестом за барабанами. В следующем месяце Мартин подписал контракт группы с фирмой «Parlophone» и оставался их продюсером все время существования группы.

1997 - в Китае зарегистрировано самое большое в мире страусиное яйцо весом 2,35 кг, диаметром 18,67 см.

2012 - прохождение Венеры по диску Солнца, одно из редчайших астрономических явлений.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 6 июня. Какие праздники будут завтра?

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