Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: С 1 июня на въезде в Севастополь тест на COVID сдали 1000 туристов ● Семерых крымчан госпитализировали с внебольничной пневмонией за сутки ● В Крыму скончался еще один пациент с коронавирусом ● Восемь случаев в одном городе: где выявили новых больных в Крыму ● Вирус опять наступает: новые случаи COVID в Севастополе
Эпидемия продолжается: в Крыму 11 новых случаев коронавирусной инфекции
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За прошедшие сутки на территории Республики Крым подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Два случая завозные с территории Украины, 5 случаев – по обращаемости за медицинской помощью, 4 — выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга.
Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары в соответствии с маршрутизацией. Из выявленных случаев новой коронавирусной инфекции удельный вес бессимптомных форм составил – 36,3% (4 случая).
Специалистами Управления Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.
Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 424 случаев новой коронавирусной инфекции, 31 из которых завозные из-за границы, 78 случая завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 301 случай при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 14 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1344 человека.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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