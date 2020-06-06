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Коронавирус в Крыму

Эпидемия продолжается: в Крыму 11 новых случаев коронавирусной инфекции

10:02 суббота, 6 июня 2020
Эпидемия продолжается: в Крыму 11 новых случаев коронавирусной инфекции

фото © rbc.ru

За прошедшие сутки на территории Республики Крым подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. 

Два случая завозные с территории Украины, 5 случаев – по обращаемости за медицинской помощью, 4 — выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга.

Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары в соответствии с маршрутизацией. Из выявленных случаев новой коронавирусной инфекции удельный вес бессимптомных форм составил – 36,3% (4 случая).

Специалистами Управления Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 424 случаев новой коронавирусной инфекции, 31 из которых завозные из-за границы, 78 случая завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 301 случай при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 14 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1344 человека.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Семерых крымчан госпитализировали с внебольничной пневмонией за сутки. В Крыму от внебольничной пневмонии лечатся 168 пациентов, в том числе семь заболевших госпитализированы за минувшие сутки.

В Крыму скончался еще один пациент с коронавирусом. За прошедшие сутки в Крыму умер пациент с подтвержденным COVID-19, который долгое время находился в тяжелом состоянии.

Восемь случаев в одном городе: где выявили новых больных в Крыму. За минувшие сутки в Республике Крым лабораторно подтверждено восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, все заболевшие выявлены в Симферополе.

Вирус опять наступает: новые случаи COVID в Севастополе. По состоянию на утро 5 июня в городе зарегистрировано еще два новых случая заболевания COVID-19.

Коронавирус в Крыму
Эпидемия продолжается: в Крыму 11 новых случаев коронавирусной инфекции

Эпидемия продолжается: в Крыму 11 новых случаев коронавирусной инфекции

За прошедшие сутки на территории Республики Крым подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции.

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