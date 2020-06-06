До конца года в Крыму обещают высадить 250 га нового леса

До середины декабря 2020 года в республике высадят 250 га новых лесных насаждений.

Об этом во время онлайн-конференции заявил министр экологии и природных ресурсов РК Геннадий Нараев.

— В прошлом году мы отчитались о создании новых 222 га лесных площадей. На этот год у нас задача стоит 250 га. Закуплена будет техника, в прошлом году мы на 60 млн закупили, в этом году на 37,5 млн руб. Закупаем лесопожарную, лесовосстановительную технику и до 15 декабря высадим 250 га новых лесных площадей, — сообщил Нараев.

Также до конца года, по словам министра, в республике планируется создание 5 новых заказников общей площадью около 3 тыс. га.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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