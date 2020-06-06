Водный кризис
Развитие сюжета: Власти Крыма решили, что бурением скважин можно решить проблемы с водой ● Севастополь рискует остаться без воды ● 15 тысяч жителей Керчи остались без воды ● Русло реки Салгир в Симферополе заросло из-за засухи ● Константинов думает, что никакой водной проблемы в Крыму нет
Даст ли Украина воду в Крым: Кравчук сделал заявление
фото © eadaily.com
Вопрос подачи днепровской воды на Крымский полуостров стоит рассматривать в рамках норм международного права, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.
В Украине периодически дискутируют вокруг вопроса о возобновлении подачи воды по Северо-Крымскому каналу. По мнению экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, подобная дискуссия среди украинских политиков поставит крест на национальной идее об освобождении Крыма.
По его словам, о прекращении водной блокады полуострова могут говорить только «враги Украины и коллаборанты».
По словам экс-президент Украины Леонида Кравчука, «международное право возлагает на страну, оккупировавшую территорию полную ответственность за обеспечение этой территории».
«Это же касается и Крыма. Россия, аннексировавшая, несет полную ответственность за обеспечение полуострова электричеством, водой - всем необходимым, чтобы люди жили нормально. Поэтому Украина с международной точки зрения не имеет никакого отношения. Что касается морально-этических вопросов или нравственной стороны, это уже другой вопрос – для этого нужно договариваться », - заявил Кравчук в комментарии РИА Новости Крым.
По мнению Кравчука, предметом переговоров по поставкам воды на полуостров мог бы стать вопрос урегулирования конфликта в Донбассе.
«Нужно договариваться. Договорились бы, например, о деоккупации территории Донбасса. Чтобы были хоть какие-то движения, чтобы Украина понимала, что она владеет этими территориями не только формально… Прекратите для начала стрелять, а потом сесть за стол и думать как шаг за шагом решать проблему… Где-то Россия уступает, где-то Украина – нужно искать компромиссы», - считает экс-президент.
«Я за то, чтобы крымчане – украинцы, русские, крымские татары – жили в добрых отношениях с Украиной. Но Крым сегодня - субъект России и там все решает Москва, которая ведет агрессию против Украины… А раз такая ситуация, то никто не будет руководствоваться только нормами морали и этики, Украина будет действовать по нормам международного права», - резюмировал Кравчук.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Даст ли Украина воду в Крым: Кравчук сделал заявление
Вопрос подачи днепровской воды на Крымский полуостров стоит рассматривать в рамках норм международного права, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.