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Спорт

Чемпионат Крыма по футболу возобновится 4 июля

09:00 суббота, 6 июня 2020

Президиум Крымского футбольного союза утвердил дату возобновления матчей чемпионата Премьер-лиги КФС сезона-2019/20.

Об этом сообщила пресс-служба КФС.

«4 июля чемпионат будет продолжен матчами 18-го тура, а завершающий, 28-й тур чемпионата, состоится 30 августа 2020 года. Также определены даты проведения полуфинальных матчей розыгрыша Кубка КФС-2019/20», – говорится в сообщении.

Первые полуфинальные матчи пройдут 15 июля, а ответные – 12 августа. Финал Кубка КФС состоится 5 сентября. На сайте КФС будет опубликован измененный календарь Премьер-лиги сезона-2019/20. Также в регламент чемпионата будут внесены изменения с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что оставшиеся матчи Премьер-лиги могут возобновить во второй половине июня. Командам осталось доиграть 11 туров Премьер-лиги КФС. 19 марта Крымский футбольный союз отменил игры из-за пандемии коронавируса.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти хотят возобновить футбольный сезон в Крыму через месяц. Крымский футбольный союз (с особым статусом) рассчитывает начать доигрывать оставшиеся матчи своей Премьер-лиги во второй половине июня.

Матчи 24-го, 25-го туров чемпионата Крыма по футболу снова перенесены. В Крыму продолжается перенос спортивных соревнований из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

В Крыму доиграют чемпионат премьер-лиги КФС. В Крыму доиграют чемпионат премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС).

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