Спорт
Чемпионат Крыма по футболу возобновится 4 июля
Президиум Крымского футбольного союза утвердил дату возобновления матчей чемпионата Премьер-лиги КФС сезона-2019/20.
Об этом сообщила пресс-служба КФС.
«4 июля чемпионат будет продолжен матчами 18-го тура, а завершающий, 28-й тур чемпионата, состоится 30 августа 2020 года. Также определены даты проведения полуфинальных матчей розыгрыша Кубка КФС-2019/20», – говорится в сообщении.
Первые полуфинальные матчи пройдут 15 июля, а ответные – 12 августа. Финал Кубка КФС состоится 5 сентября. На сайте КФС будет опубликован измененный календарь Премьер-лиги сезона-2019/20. Также в регламент чемпионата будут внесены изменения с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что оставшиеся матчи Премьер-лиги могут возобновить во второй половине июня. Командам осталось доиграть 11 туров Премьер-лиги КФС. 19 марта Крымский футбольный союз отменил игры из-за пандемии коронавируса.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти хотят возобновить футбольный сезон в Крыму через месяц. Крымский футбольный союз (с особым статусом) рассчитывает начать доигрывать оставшиеся матчи своей Премьер-лиги во второй половине июня.
Матчи 24-го, 25-го туров чемпионата Крыма по футболу снова перенесены. В Крыму продолжается перенос спортивных соревнований из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
В Крыму доиграют чемпионат премьер-лиги КФС. В Крыму доиграют чемпионат премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС).
Экс-игрок сборной Украины, живущий в Крыму: футбол на полуострове умер. Экс-футболист симферопольской «Таврии» и сборной Украины Денис Голайдо, живущий в Крыму, в интервью украинским СМИ рассказал о том, что изменилось на полуострове после «крымской весны».
Эпидемия продолжается: в Крыму 11 новых случаев коронавирусной инфекции
За прошедшие сутки на территории Республики Крым подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
«Крым продолжает захлебываться в нечистотах»: почему города полуострова остаются без очистных сооружений
В Крыму за шесть лет построен только один из 31 объекта канализации по российской федеральной целевой программе, причем 20 из них еще находятся на стадии проектирования.
«Князь Владимир» не дошел до крымских берегов: что произошло
Российское судно «Князь Владимир», которое курсирует в Крым, не смогло начать навигацию в этом году.
2 июня
Феодосийцам запретили гулять в парках, но не из-за коронавируса
В Феодосии проведут обработку против клещей, до 9 июня необходимо воздержаться от посещения парка и выгула животных.