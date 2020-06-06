COVID-19 выявлен у семимесячного ребенка в Севастополе

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Новая коронавирусная инфекция за сутки подтверждена у одного человека в Севастополе.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 6 июня зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Тест показал положительный результат у семимесячного ребенка, родители которого вернулись из Москвы и находились дома на самоизоляции», – говорится в сообщении.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в городе составляет 174, при этом 145 человек выздоровели, трое скончались.

Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 424 случая COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 308 пациентов, 14 человек скончались.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Эпидемия продолжается: в Крыму 11 новых случаев коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки на территории Республики Крым подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции.

С 1 июня на въезде в Севастополь тест на COVID сдали 1000 туристов. В Севастополь с 1 по 5 июня въехали более тысячи туристов из материковой части России, всем им были сделаны тесты на COVID-19.

Семерых крымчан госпитализировали с внебольничной пневмонией за сутки. В Крыму от внебольничной пневмонии лечатся 168 пациентов, в том числе семь заболевших госпитализированы за минувшие сутки.

В Крыму скончался еще один пациент с коронавирусом. За прошедшие сутки в Крыму умер пациент с подтвержденным COVID-19, который долгое время находился в тяжелом состоянии.