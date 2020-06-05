Жители Севастополя протестуют против социальной столовой

Негодуют против появления кухни, где будут готовить еду для социально незащищенных людей.

В Севастополе жители улицы Жидилова и проспекта Победы протестуют против появления в районе кухни, где будут готовить еду для социально незащищенных людей. Помещение волонтерам выделило правительство Севастополя.

Заместитель губернатора Александр Кулагин встретился с десятками людей, которые возмущены выбором места, сообщает «Первый севастопольский».

За 5 дней люди собрали почти 2 тысячи подписей против того, чтобы в здании рядом с их домами готовили еду для бездомных и малоимущих.

«Мы кричим о том, чтобы нас услышали, что мы здесь не хотим фудкорт ни в каком формате. Будь это столовая, будь это кухня. Вне зависимости от того, кто здесь будет питаться», - говорит активистка инициативной группы.

Волонтеры считают, что такая реакция связана с малой информированностью людей.

Ни о каких «бомжах и алкашах» речи не идет — подчеркивают активисты. Только о поварах, которые будут готовить еду.

«Мы говорили о том, что надо находить компромисс. Потому что даже их представители говорят: да, вы делаете благое дело. Но только не у нас. Это в общем такая эгоистичная позиция. Они против того, чтобы здесь были асоциальные личности. Мы их услышали, мы решили сделать только пищеблок. Но теперь вообще против всего проекта», — говорит руководитель проекта Милана Бригаднова.

Вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин пытался объяснить людям, что именно кухня, а не столовая должна появиться в этом районе. Оттуда еду будут разводить по точкам, которые удалены от жилых массивов, — объяснил он.

Но открытия помещения еще придется дождаться: организация «Сердце Севастополя» должна будет представить проект и защитить его.

В тексте использованы материалы: Форпост

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