Житель Симферополя попался на хранении наркотиков

50-летний симферополец в частном доме хранил пакет с марихуаной.

«Заначку» обнаружили сотрудники отдела наркоконтроля, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

При санкционированном обыске правоохранители обнаружили полиэтиленовый пакет с серо-зеленым засушенным растением весом 72 грамма. Криминалистическая экспертиза опознала в «гербарии» марихуану, размер классифицировали как значительный.

«От подозреваемого поступили признательные показания в совершении преступления. С его слов, наркотики он хранил для собственного употребления», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Против злоумышленника, находящегося под подпиской о невыезде, возбудили уголовное дело за незаконное приобретение и хранение в значительном размере без цели сбыта растения, содержащего наркотические или психотропные вещества.

Жителю Симферополя грозит до трех лет лишения свободы.

Как сообщалось, несколько дней назад правоохранители обнаружили целую наркоплантацию у 38-летнего жителя Сакского района: мужчина выращивал в теплице 97 кустов конопли.

Днем ранее был задержан 56-летний житель Симферополя, у которого при обыске дома нашли запасы синтетических наркотиков и самодельное печенье с коноплей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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