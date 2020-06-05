Происшествия
Житель Симферополя попался на хранении наркотиков
50-летний симферополец в частном доме хранил пакет с марихуаной.
«Заначку» обнаружили сотрудники отдела наркоконтроля, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
При санкционированном обыске правоохранители обнаружили полиэтиленовый пакет с серо-зеленым засушенным растением весом 72 грамма. Криминалистическая экспертиза опознала в «гербарии» марихуану, размер классифицировали как значительный.
«От подозреваемого поступили признательные показания в совершении преступления. С его слов, наркотики он хранил для собственного употребления», - пояснили в пресс-службе ведомства.
Против злоумышленника, находящегося под подпиской о невыезде, возбудили уголовное дело за незаконное приобретение и хранение в значительном размере без цели сбыта растения, содержащего наркотические или психотропные вещества.
Жителю Симферополя грозит до трех лет лишения свободы.
Как сообщалось, несколько дней назад правоохранители обнаружили целую наркоплантацию у 38-летнего жителя Сакского района: мужчина выращивал в теплице 97 кустов конопли.
Днем ранее был задержан 56-летний житель Симферополя, у которого при обыске дома нашли запасы синтетических наркотиков и самодельное печенье с коноплей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму силовики нашли тепличные наркоплантации. В Сакском районе у местного жителя во дворе нашли почти сотню кустов конопли, сообщает пресс-служба МВД по РК.
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