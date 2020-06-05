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Происшествия

Житель Севастополя предстанет перед судом за изнасилование падчерицы

Следователи завершили расследование дела в отношении жителя Севастополя, который на протяжении пяти лет насиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база в отношении обвиняемого, совершившего серию преступлений против половой неприкосновенности ребенка и покусившегося на ее здоровье. Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщила Постнова.

Следователи установили, что мужчина с лета 2013 года по весну 2017 года совершал в отношении юной падчерицы преступления сексуального характера. На момент совершения первого злодеяния девочке было 11 лет. Преступления совершались в ночное время, когда члены семьи ложились спать. Все эти годы девочка была запугана, а в январе 2020 года сама обратилась в правоохранительные органы с заявлением, тогда же отчим был задержан.

Мужчина обвиняется в совершении изнасилования и насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней падчерицы, развратных действиях в отношении нее (пункт «б» части 4 статьи 131, пункт «б» части 4 статьи 132, части 2 статьи 135 УК РФ). Злоумышленнику была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, где он находится по настоящее время.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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