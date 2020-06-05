Власть
Ялтинцев хотят каждое утро будить звуком трубы
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Курортный сезон 2020 года в Ялте из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире будет короче обычного, но в Ялте его собираются сделать запоминающимся.
Возможно, уже в июле гости города смогут познакомиться с новой традицией: ялтинское утро начнется под звуки трубы.
Как рассказала заместитель главы администрации Ялты Ирина Романец, на набережной, недалеко от часовни Новомученников и Исповедников Российских, планируется воздвигнуть флагшток. Оборудование уже заказано, и вскоре будет доставлено в город. В этом году на флагштоке поднимут Знамя Победы.
«Хотим, чтобы появилась у нас хорошая традиция: под эти флагом дважды в день, в 9 утра и в 9 вечера, музыкант будет на трубе исполнять музыкальные композиции, — рассказала Ирина Романец. — В этом году это будут песни военных лет, а дальше выберем красивые запоминающиеся композиции», - рассказала чиновница.
Музыканта, которого городские власти видят в этом проекте, знают не только в Ялте, но и за ее пределами. Речь идет о трубаче Викторе Малиновском, который не так давно стал знаменит за пределами Крыма тем, что активно участвовал в судьбе ялтинского легендарного бездомного пса и стал его хозяином.
Вот уже больше десяти лет уличного музыканта Малиновского можно увидеть на набережной, его творчество всегда пользуется неизменной популярностью.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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