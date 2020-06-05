Ялтинцев хотят каждое утро будить звуком трубы

фото © kp.ru

Курортный сезон 2020 года в Ялте из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире будет короче обычного, но в Ялте его собираются сделать запоминающимся.

Возможно, уже в июле гости города смогут познакомиться с новой традицией: ялтинское утро начнется под звуки трубы.

Как рассказала заместитель главы администрации Ялты Ирина Романец, на набережной, недалеко от часовни Новомученников и Исповедников Российских, планируется воздвигнуть флагшток. Оборудование уже заказано, и вскоре будет доставлено в город. В этом году на флагштоке поднимут Знамя Победы.

«Хотим, чтобы появилась у нас хорошая традиция: под эти флагом дважды в день, в 9 утра и в 9 вечера, музыкант будет на трубе исполнять музыкальные композиции, — рассказала Ирина Романец. — В этом году это будут песни военных лет, а дальше выберем красивые запоминающиеся композиции», - рассказала чиновница.

Музыканта, которого городские власти видят в этом проекте, знают не только в Ялте, но и за ее пределами. Речь идет о трубаче Викторе Малиновском, который не так давно стал знаменит за пределами Крыма тем, что активно участвовал в судьбе ялтинского легендарного бездомного пса и стал его хозяином.

Вот уже больше десяти лет уличного музыканта Малиновского можно увидеть на набережной, его творчество всегда пользуется неизменной популярностью.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Новый главный архитектор Симферополя будет назначен в июле. Главный архитектор будет назначен в Симферополе в июле текущего года.

Константинов думает, что никакой водной проблемы в Крыму нет. Крым будет обеспечен питьевой водой в достаточных объемах в предстоящий курортный сезон, убежден председатель парламента полуострова Владимир Константинов.

В Севастополе началась новая эпидемия: заражаются только депутаты-единороссы. В Севастополе началась новая эпидемия: депутаты-единороссы муниципальных округов начали друг за другом отказываться от мандатов.

В Украине составили 89 обвинительных актов против депутатов из Крыма. В Украине составлено и направлено в суд 89 обвинительных актов, против крымчан, которые в 2014 году были «депутатами Верховного совета АРК и принимали участие в голосовании о проведении референдума».