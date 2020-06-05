Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Вирус опять наступает: новые случаи COVID в Севастополе ● Снова рост: в Крыму за сутки заболели еще восемь человек ● Российский турист пытался дать полицейскому взятку, чтобы проехать в Крым ● Обсерваторы Аксенова только для вида: в Крыму растет число приезжих ● Во время карантина россияне стали чаще покупать водку в большой таре
Восемь случаев в одном городе: где выявили новых больных в Крыму
фото © Новости Крыма
За минувшие сутки в Республике Крым лабораторно подтверждено восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, все заболевшие выявлены в Симферополе.
Об этом сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом в регионе.
«Все восемь случаев зарегистрированы в Симферополе. Все случаи контактные. (Пациенты) находились под медицинским наблюдением и при подтверждении заболевания были госпитализированы в инфекционные стационары», – рассказал Крутиков.
Он добавил, что у четырех новых пациентов с COVID-19 заболевание протекает бессимптомно.
В обсерваторы Крыма за сутки помещены 87 граждан. У двух пассажиров, прибывших в Крым авиационным транспортом, выявлена повышенная температура тела. Они были госпитализированы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Снова рост: в Крыму за сутки заболели еще восемь человек. Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки выявлена у 8 человек.
Число заразившихся COVID-19 в Крыму превысило 400 человек. Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки выявлена у 6 человек.
Под меднаблюдением в Крыму находятся 2753 человека. В Крыму 2753 человека находятся под медицинским наблюдением.
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