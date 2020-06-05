Восемь случаев в одном городе: где выявили новых больных в Крыму

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За минувшие сутки в Республике Крым лабораторно подтверждено восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, все заболевшие выявлены в Симферополе.

Об этом сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом в регионе.

«Все восемь случаев зарегистрированы в Симферополе. Все случаи контактные. (Пациенты) находились под медицинским наблюдением и при подтверждении заболевания были госпитализированы в инфекционные стационары», – рассказал Крутиков.

Он добавил, что у четырех новых пациентов с COVID-19 заболевание протекает бессимптомно.

В обсерваторы Крыма за сутки помещены 87 граждан. У двух пассажиров, прибывших в Крым авиационным транспортом, выявлена повышенная температура тела. Они были госпитализированы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Снова рост: в Крыму за сутки заболели еще восемь человек. Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки выявлена у 8 человек.

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Под меднаблюдением в Крыму находятся 2753 человека. В Крыму 2753 человека находятся под медицинским наблюдением.

За сутки в обсерваторы Крыма отправили 127 приезжих. Из них 95 человек въехали из материковой Украины.